Es bleibt somit dabei: Bremen ist kein gutes Pflaster für die Niedersachsen Zum 14. Mal in Serie konnte 96 an der Weser nicht gewinnen. Der starke Fin Bartels (39. Minute) und der überragende Max Kruse (55., 59., 78.) trafen dabei für Bremen, das somit mit "Interims-Cheftrainer" Florian Kohfeldt den ersten Saisonsieg feiern durfte. Hannover verpasste dagegen den Sprung zurück auf die Plätze für das internationale Geschäft und verlor erstmals in dieser Spielzeit zwei Partien in Serie.

Hannover findet nicht ins Spiel

Hannovers Trainer André Breitenreiter hatte seine Startformation auf fünf Positionen geändert - vor allem aufgrund von Verletzungssorgen. Man merkte seiner Mannschaft daher gerade in der Anfangsphase beim Passspiel auch an, dass sie sich noch ein bisschen finden musste. Werder machte direkt den etwas stärkeren Eindruck und hatte in Person von Theodor Gebre Selassie nach 20 Minuten die erste größere Chance des Spiels, aber Hannovers Keeper Michael Esser, der für den erkrankten Philipp Tschauner zwischen den Pfosten stand, parierte stark. Auch bei einem Freistoß von Zlatko Junuzovic drei Minuten später war Esser reaktionsschnell zur Stelle.

Es dauerte bis zur 30 Minute, ehe Hannover die erste nennenswerte Torchance bekam - Oliver Sorg knallte einen Ball von rechts einfach mal flach vor das Tor und beinahe wäre Milos Veljkovic beim Klärungsversuch ein Eigentor unterlaufen. Kurz danach zielte Pirmin Schwegler etwas zu hoch (31.). Kurz vor der Halbzeitpausefiel dann in einer eher chancenarmen ersten Hälfte doch noch ein Tor: Nach einem Ballverlust von Schwegler gegen Bartels, spielte dieser die Kugel dann reaktionsschnell rechts raus auf Max Kruse, der sie genau im richtigen Zeitpunkt wieder zurückgab. Bartels behielt die Übersicht und lupfte den Ball über den chancenlosen Esser zum 1:0 ins Netz (39.). Die Führung war verdient, von den Gästen kam zu wenig.

Kruses Hattrick

Die zweite Hälfte begann mit einem kurzen Schreckmoment für die Gastgeber: Erstmals stand man hinten unsortiert und schon war Martin Harnik völlig frei vor Keeper Jiri Pavlenka, doch der blieb mit stoischer Ruhe stehen und parierte (46.). Beide Teams gaben ihre defensive Grundordnung in den ersten Minuten zugunsten von ein wenig mehr Offensivwirbel etwas auf und das kam letztendlich die Niedersachsen teuer zu stehen. Erneut war der Knackpunkt ein Ballverlust im Mittelfeld: Bremen schaltete nach dem Ballgewinn blitzschnell um und am Ende behielt Kruse frei vor dem Kasten die Nerven und vollstreckte (55.).

Hannover hatte sich noch nicht so richtig vom zweiten Gegentor erholt, da tauchte Kruse schon wieder rechts im Sechzehner auf und wieder bewies der 29-Jährige seine Abschlussstärke, ließ Salif Sané aussteigen und verwandelte. Esser war noch dran, konnte den dritten Gegentreffer aber nicht verhindern (59.). Es war spätestens jetzt das mit Abstand beste Saisonspiel des Stürmers. Kruse veredelte seine Gala dann als er in der 78. Minute zum dritten Mal rechts im Strafraum durchstartete, von Bartels bedient wurde und mit dem schwächeren rechten Fuß den Endstand markierte. "Oh wie ist das schön" schallte es durch das Weserstadion.

Matchwinner lobt die Mannschaftsleistung

"Die Mannschaftsleistung hat heute gestimmt. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir heute umgesetzt" , erklärte der glückliche Matchwinner Kruse. "Das Spiel hätte anders laufen können. Wir hätten direkt nach der Pause den Ausgleich machen können, dann wäre das Spiel wohl anders gelaufen. Am Ende ist unsere Niederlage aber verdient, weil Bremen das gut gemacht hat" , lautete das Fazit von Hannovers Sportdirektor Horst Heldt nach dem Abpfiff

Für Bremen geht es in der kommenden Woche am Samstag nun mit neuem Selbstbewusstsein nach Leipzig, Hannover empfängt im Freitagsspiel den VfB Stuttgart zum Duell um den Titel "bester Aufsteiger".