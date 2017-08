Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw erarbeiteten sich die Bayern am Samstag (26.08.17) einen verdienten, aber nicht überzeugenden 2:0 (0:0)-Erfolg. Lewandowski knackte das Bremer Abwehrbollwerk in der 72. Minute sehenswert: Kingsley Coman, gerade für Arjen Robben eingewechselt, wackelte rechts im Strafraum Thomas Delaney aus, passte scharf auf den ersten Pfosten. Dort entwischte Lewandowski Bremens zentralem Abwehrspieler Lamine Sané, der bis dahin keinen einzigen Zweikampf verloren hatte. Lewandowski lenkte die Hereingabe hinter seinem Standbein mit der Seite geschickt ins Tor.

Lewandowski bei seinem zweiten Treffer

Nur drei Minuten später setzte Lewandowski vom Mittelkreis aus zu einem Sololauf an, verlor dabei den Ball zwischenzeitlich aus den Augen, tunnelte dann aber mit seinem Drehschuss Verteidiger Robert Bauer und Torhüter Jiri Pavlenka. "Es war ein wichtiger Sieg in einem sehr schwerem Spiel", sagte Bayerns Trainer Carlo Ancelotti. Auch sein Gegenüber Alexander Nouri war nicht unzufrieden. "Wir waren die längste Phase des Spiels gut drin in den Abläufen. Aber wir hätten die Umschaltsituationen besser ausspielen müssen."

Tolisso trifft die Querlatte

Die Bayern hatten über weite Strecken Ball und Gegner beherrscht. In der Anfangsphase wirkte es gar, als könnten sie, wie in den vergangenen Duellen so häufig, einen klaren Sieg herausschießen. In der sechsten Minute scheiterte Robben an Pavlenka, 60 Sekunden später traf Corentin Tolisso die Oberkante der Querlatte.

Doch der Sturmlauf verflachte, Bremen verteidigte geschickter und hatte in der ersten Hälfte auch fünf starke Minuten, in denen Ludwig Augustinsson (29.) fast die überraschende Führung gelungen wäre.

Neuer erlebt ruhiges Comeback

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Dominant, aber ohne zündende Einfälle und große Torchancen berannten die Münchner das Werder-Tor. Auch der genesene Thiago und der ebenfalls in die Startelf gerückte Robben blieben unter ihren Möglichkeiten.

Erst als Ancelotti Coman einwechselte, wurden die Offensivaktionen druckvoller, Werder wackelte mehr und mehr. Auch die Einwechslung von Thomas Müller (73. für Franck Ribéry) brachte gegen müder werdene Bremer Schwung. Nach Lewandowskis Doppelschlag war die Partie gelaufen, Werder kassierte die 16. Pflichtspielniederlage in Folge gegen die Bayern.

Comeback für Neuer, Sanches nicht im Kader

Einen weitgehend ruhigen Nachmittag erlebte Weltmeister Manuel Neuer. Bei seinem Comeback nach Mittelfußbruch war der Nationaltorhüter praktisch nicht ernsthaft gefordert. Nicht zum Münchner Aufgebot zählte der abwanderungswillige Europameister Renato Sanches. "Er hat unseren Trainer darum gebeten, nicht im Kader zu sein, weil er einige Angebote hat. Ancelotti hat es erlaubt", sagte der neue Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor der Partie bei "Sky".

Die Bayern reisen nach der Länderspielpause am Samstag, 9. September, zu 1899 Hoffenheim (18.30 Uhr). Werder Bremen hofft am Sonntag, 10. September, um 15.30 Uhr bei Hertha BSC auf die ersten Punkte der Saison.