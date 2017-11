Blitz-Tor von Ibisevic

Der Schlagabtausch begann mit einem Blitz-Tor: Kurz nach dem Anstoß verlor Maximilian Arnold im Wolfsburger Aufbauspiel den Ball, der dann über Per Skjelbred und Valentino Lazaro bei Vedad Ibisevic landete - der Hertha-Kapitän schloss mit dem schnellsten Treffer der laufenden Saison zum 1:0 ab.

Danach wurden die Wolfsburger Fans noch einige weitere Male gequält. Nach sieben Minuten gab das Schiedsrichter-Gespann um Dr. Robert Kampka zunächst einen Treffer für den VfL, wurde dann aber vom Video-Assistenten Jochen Drees zurückgepfiffen: Mario Gomez stand im Abseits, als er Robin Knoche bedrängte, der die Kugel über die eigene Torlinie drückte.

Gomez an die Latte

Gomez wollte dann in der 20. Minute seinen verpassten Treffer wieder gutmachen. Nach einem Foul von Skjelbred an Daniel Didavi trat er zum Elfmeter an, obwohl er in der Vorwoche noch verschossen hatte. Und auch diesmal scheiterte er, der Ball klatschte von der Latte ins Feld zurück. Für den VfL war es bereits der dritte Strafstoß in Serie, der nicht zum Erfolg führte, das hatte in der Bundesliga-Historie zuvor ausschließlich Greuther Fürth geschafft.

Doch auch damit war die schwere Zeit für die VfL-Anhänger noch nicht beendet. In der 26. Minute setzte sich Yunus Mali im Berliner Strafraum hervorragend durch und ließ Rune Jarstein im Hertha-Tor keine Chance. Doch wieder kam der Funkspruch aus Köln an Schiedsrichter Kampka: Diesmal stand Didavi im strafbaren Abseits, fälschte die Kugel auch noch leicht ab, so dass auch dieser Treffer wieder aberkannt wurde.

Malli köpft den Ausgleich

Beeindruckend aber, wie die Wölfe auch diesen weiteren Rückschlag innerhalb von nur einer knappen halben Stunde wegsteckte. Berlin zog sich immer weiter zurück, und das bestrafte Malli mit einem platzierten Kopfball nach der Hereingabe von Divock Origi mit dem Ausgleich (41.). Der Jubel fiel dezent aus, doch diesmal kam zur Abwechslung mal keine Intervention vom Video-Assisten.

Und die Gastgeber legten nach: Nur drei Minuten nach dem 1:1 schickte Didavi Gomez in die Tiefe, der den Ball gekonnt an Jarstein vorbeispitzelte und mit Hilfe des rechten Innenpfostens und ganz viel Rückwärts-Effet die Führung besorgte - die Krönung einer an Höhepunkten kaum zu überbietenden ersten Hälfte.

Rekik gewinnt Duell gegen Brooks

In der Pause dürfte Hertha-Coach Pal Dardai deutliche Worte gefunden haben. Die Reaktion kam wieder früh: Karim Rekik setzte sich in der 53. Minute im Luftkampf gegen seinen Vorgänger John Anthony Brooks durch und besorgte per Kopf das 2:2. Doch auch das steckte Wolfsburg weg.

VfL -Trainer Martin Schmidt hatte sein Team so offensiv wie noch keinmal in dieser Saison ausgerichtet und wurde dafür belohnt. Divock Origi, der erstmals gemeinsam mit Gomez in der Startelf stand, drückte eine Kopfball-Ablage von Robin Knoche aus kurzer Distanz mit der Hüfte zum 3:2 (60.) über die Linie.

Selke mit dem Joker-Tor

Nach dieser herausragenden Stunde Bundesliga-Fußball nahm sich die Partie dann auch mal eine kurze Phase des Atemholens. Ibisevic tauchte dann eine Viertelstunde vor Schluss nochmal gefährlich vor dem Wolfsburger Tor auf, doch Koen Casteels verhinderte mit dem guten Stellungsspiel den erneuten Ausgleich. In der 84. Minute war er dann aber doch geschlagen, weil Hertha-Joker Davie Selke nach einem schönen Pass von Skjelbred im Nachschuss erfolgreich war - das 3:3 ist bereits das siebte Unentschieden im siebten Ligaspiel der Wölfe unter Schmidt.

Die Wolfsburger können nun nach der Länderspielpause den nächsten Anlauf starten: Am Samstag (18.11.17) ist der SC Freiburg zu Gast. Die Hertha tritt am gleichen Tag zur späten Partie des 12. Spieltags gegen Mönchengladbach an.