Halil Altintop (25. Minute) und Dominik Kohr (69.) nutzten zum Rückrundenauftakt schwere Abwehrfehler der Niedersachsen. Für die enttäuschenden Wolfsburger traf Mario Gomez (4.) - allerdings aus Abseitsposition. Das Team von Trainer Valérien Ismaël verpasste damit nicht nur den erhofften vierten Sieg in Serie, sondern muss in der Tabelle nun wieder nach unten schauen. Mit nunmehr 21 Punkten zogen die Schwaben am VfL vorbei auf Rang zwölf.

"Wir freuen uns riesig. Die Aussichten waren nicht so rosig, wir hatten viele Ausfälle" , sagte Gästetrainer Manuel Baum. "Auch nach dem Gegentor haben daran geglaubt, dass wir unseren Plan durchziehen können. Ich bin sehr zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung."

Start nach Maß für Gomez & Co.

Dabei war der Start eigentlich wie gemalt für den VfL . Schon mit der ersten Möglichkeit ging Wolfsburg nach einem Freistoß von Winter-Zugang Yunus Malli in Führung. Sollte der als Torschütze angegebene Gomez allerdings tatsächlich als Letzter am Ball gewesen sein, stand dieser im Abseits. Augsburg blieb davon erstaunlich unbeeindruckt, spielte munter nach vorne und setzte den VfL früh unter Druck.

Kurioser Altintop-Treffer

Und so zwangen die Schwaben die Gastgeber auch zu Fehlern wie beim verdienten Ausgleich. VfL -Torhüter Diego Benaglio konnte einen viel zu harten Rückpass von Luiz Gustavo nicht unter Kontrolle bringen und spielte den Ball ebenso unnötig zum Torschützen Altintop, der zunächst an die Latte, den Abpraller dann aber ins Tor köpfte.

Augsburg trotze erstaunlich gut seinen zahlreichen Ausfällen: Die Gäste mussten neben dem gelb-gesperrten Konstantinos Stafylidis kurzfristig drei weitere Spieler ersetzen: Für die erkrankten Paul Verhaegh und Jonathan Schmid sowie den angeschlagenen früheren Wolfsburger Daniel Baier kam unter anderem Raphael Framberger zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz überhaupt. Noch in der ersten Halbzeit verletzte sich zudem Jan Moravek. Für den Tschechen kam Kohr, der später mit seinem Kontertor zum wichtigen Joker wurde.

Hitz und Benaglio stark

Auch eine Steigerung nach dem Wechsel konnte Wolfsburg nicht mehr helfen. Die Hausherren drückten auf den Siegtreffer, doch auch teils beste Möglichkeiten wie etwa von Gomez (46.) oder Paul-Georges Ntep (52.) blieben ungenutzt - auch weil der frühere Wolfsburger Keeper Marwin Hitz im Gäste-Tor einen glänzenden Tag hatte. Zudem blieb der VfL in der Defensive verwundbar. Beim 1:2 unterlief dem Europameister Vieirinha ein grober Stellungsfehler. Der Portugiese musste kurze Zeit später vom Platz. Doch auch die Wechsel von Trainer Ismaël brachten Wolfsburg nichts mehr.

"Wir haben einfache Fehler gemacht, die uns verunsichert und den Gegner stark gemacht haben" , sagte VfL-Trainer Ismaël. "Das 1:1 war ein Symbol für das Spiel. Wir haben das Gefühl, dass wir uns selber geschlagen haben. Den Befreiungsschlag haben wir verpasst, es wird eine zähe Angelegenheit bleiben."

