Mutig, aggressiv und fokussiert trat Abstiegskandidat VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern auf und brachte so den scheinbar übermächtigen Gegner in echte Bedrängnis. Zählbares sprang am Ende dennoch nicht heraus. 1:2 (1:0) verloren die "Wölfe" etwas unglücklich.

Daniel Didavi (8.) hatte sie in Führung gebracht, VfL-Keeper Koen Casteels (55.) hielt auch noch einen Foulelfmeter von Arjen Robben. Sandro Wagner (64.) und Robert Lewandowski (90., Foulelfmeter) drehten das Spiel und sorgten für Bayerns zehnten Liga-Sieg in Folge.

Schmidt: "Zu wenig, um zu gewinnen"

"Im ersten Moment ist man jetzt geschlagen, aber man kann ein Team auch wieder aufbauen" , meinte VfL-Trainer Martin Schmidt. Kollege Jupp Heynckes sagte zu seiner Rotation mit acht Spielern: "Das sind alles Nationalspieler, denen wollte ich Einsatzzeiten geben. Damit sie das Gefühl haben, dass sie dazugehören."

Ribéry im Glück

Vor allem im ersten Durchgang waren die Münchner gedanklich wohl mehr beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (20.02.2018) gegen Besiktas Istanbul. So fehlte es an sicheren Kombinationen und Ideen. Einzige Möglichkeit war ein Kopfball von Niklas Süle (16.), den Casteels stark parierte. Ansonsten fiel Bayern nur noch einmal auf, als Franck Ribéry (35.) im Zweikampf mit Renato Steffen nach hinten schlug und Glück hatte, dass er nach Videobeweis nur die Gelbe Karte sah.