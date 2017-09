Den VfB -Fans stockte der Atem, nachdem Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels bei einem Klärungsversuch in der 84. Minute Stuttgarts Christian Gentner mit dem Knie voll im Gesicht getroffen hatte. Die Schwaben hatten ihr Wechselkontigent bereits ausgeschöpft und mussten die Partie inklusive über siebenminütiger Nachspielzeit in Unterzahl beenden. Dennoch reichte es gegen die weitgehend harmlosen Wölfe zu einem 1:0 (1:0)-Sieg. Neuzugang Chadrac Akolo sicherte den Dreier mit seinem zweiten Saisontor (42.).

Schockdiagnose für Gentner

So gewann der VfB auch sein zweites Heimspiel in dieser Saison und ist vor eigenem Publikum saisonübergreifend in elf Begegnungen unbesiegt. So richtig freuen konnte sich bei den Schwaben dennoch niemand darüber. VfB-Trainer Hannes Wolf verkündete Gentners Diagnose nach dem Abpfiff: "Wir stehen noch alle unter Schock. Er hat definitiv eine schwere Gehirnerschütterung, wahrscheinlich auch ein paar Knochen gebrochen, aber die Ärzte sagen, er wird wieder komplett okay."

Ex-Stuttgarter Didavi schwach

Erschreckend muss es für Wolfsburgs Coach Andries Joncker gewesen sein, wie harmlos sich seine Mannschaft ohne den verletzten Torjäger Mario Gomez präsentierte. Ohne Tempo, ohne zündende Ideen, ohne Präzision im Passpiel und auch ohne Courage war für die Niedersachsen im Schwabenland zu Recht nichts zu holen. Gomez-Ersatz Landry Dimata und Sturm-Kollege Origi hingen völlig in der Luft. Das lag auch daran, dass Spielmacher Daniel Didavi an alter Wirkungsstätte einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Überhaupt gelang es den Gästen nie, das Mittelfeld zu kontrollieren. Jonkers Fazit: "Es ist ein enttäuschendes Ergebnis, eine enttäuschende erste Halbzeit, die zweite war fußballerisch in Ordnung."

Donis mit Pfostenknaller

Da war der VfB aus einem anderen Holz geschnitzt. Angetrieben von Gentner, Santiago Ascacibar und dem vor allem im ersten Durchgang wie aufgedreht wirbelnden Anastasios Donis tankten sich die Schwaben immer wieder an den Gästestrafraum. Wolfsburgs Dreierkette verteidigte zunächst mit Glück und Geschick. Als Donis sie doch einmal überwunden hatte, rettete der Pfosten (13.). Nach einer weiteren scharfen Hereingabe des Griechen war dann kurz vor der Pause Akolo zur Stelle und verwertete im zweiten Versuch zur Stuttgarter Führung.

Wölfe viel zu harmlos

Die Wolfsburger agierten derart harmlos, dass der neuerliche Ausfall von Stuttgarts Ex-Nationalspieler Holger Badstuber überhaupt nicht ins Gewicht fiel. Immerhin gelang es Jonker, mit der Hereinnahme des Abwehr-Routiniers Paul Verhaegh (46.) für William die rechte Abwehrseite dichtzumachen. Der VfB gönnte sich allerdings bis Mitte der zweiten Halbzeit auch eine sehr passive Phase. Paul-Georges Ntep, der nach einer guten Stunde den harmlosen Dimata ablöste, sollte das zugunsten der Wölfe nutzen. Auch diese Rechnung ging nicht auf.

Ein wenig Zittern zum Schluss

Auf der anderen Seite vergab Akolo das mögliche 2:0: Zunächst scheiterte er am gut reagierenden Casteels (74.), kurz darauf setzte er den Ball freistehend (75.) weit übers Tor. In Unterzahl musste der VfB in der über siebenminütigen Nachspielzeit zwar noch ein wenig um den Erfolg zittern. Doch es blieb beim überaus gerechten 1:0, da die gehemmt wirkenden Wolfsburger selbst in Überzahl kaum etwas Konstruktives zustande brachten.

Der VfB eröffnet den kommenden Spieltag am Dienstag (19.09.2017) um 18.30 Uhr bei der Auswärtspartie in Mönchengladbach. Der VfL Wolfsburg muss am gleichen Tag zwei Stunden später ran beim Heimspiel gegen Werder Bremen und dringend punkten, wenn der Fehlstart nicht untermauert werden soll.