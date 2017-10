Zwei Özcan-Vorlagen

Die Gäste zogen sich in Unterzahl nun natürlich weiter zurück und versuchten, die Stuttgarter möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Das gelang allerdings zunächst nur bedingt. Der am Anfang auffällige Chadrac Akolo scheiterte mit einem Kracher vom Strafraumrand und einem Kopfball innerhalb von nicht einmal sechzig Sekunden jedoch gleich doppelt am starken Alexander Schwolow im Tor der Breisgauer (24.). Der VfB belagerte die Gäste jetzt, probierte es aber zumeist erfolglos über hohe Flanken und Abschlüsse aus der Distanz, weil die Freiburger den Sechzehner selbst eben mit beinahe allen Feldspielern verteidigten.

So richtig gefährlich wurde es daher auch erst wieder beim Führungstreffer in der 38. Minute. Berkay Özcan ließ Pascal Stenzel links im Strafraum schlecht aussehen und fand mit seiner Hereingabe den linken Fuß von Ginczek, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie beförderte. Die Stuttgarter bewiesen nun große Effektivität. Denn auch die nächste Torgelegenheit resultierte in einem Treffer. Wieder war Özcan der Vorbereiter - die Freistoßflanke des Youngsters fand den Kopf von Pavard, der den Ball ins lange Eck verlängerte (45. + 3).

Ereignisarmer zweiter Durchgang

In der zweiten Halbzeit merkte man, dass die Freiburger bei Ballgewinnen zumindest versuchen wollten, Entlastungsangriffe zu fahren. Streich hatte seiner Truppe eine etwas aggressivere und aktivere Spielweise verordnet. Der VfB war hingegen bemüht, diese Ballverluste auf ein Minimum zu beschränken und hielt die Kugel daher zumeist in den eigenen Reihen, ohne Torgelegenheiten herauszuspielen. Damit konnte Trainer Hannes Wolf überhaupt nicht zufrieden sein, sein Team hatte die Gäste somit zumindest ein bisschen zurück in die Partie gebracht. Torchancen hatten aber auch die nicht. Die zweite Hälfte war schwere Kost.

Es dauerte bis zur 75. Spielminute, ehe die Zuschauer die erste echte Torchance dieses Spielabschnitts zu sehen bekamen - und die hatten die Gäste. Der eingewechselte Ryan Kent zielte nach Doppelpass mit Janik Haberer links im Strafraum aber nicht genau genug. Der Anschlusstreffer hätte der Partie noch einmal etwas mehr Schwung verleihen können. Stattdessen war es auf der anderen Seite der eingewechselte Terodde, der nach einem verunglückten Distanzschuss von Santiago Ascacibar frei vor Schwolow mit links vollendete (82.). Der VfB blieb zumindest gnadenlos effektiv.