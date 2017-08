Der ehemalige Nationalspieler erzielte beim 1:0 (0:0) gegen Mainz 05 in der 53. Minute das Tor des Tages. Badstuber, der bei den Schwaben einen stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag unterschrieben hat, traf erstmals seit beinahe acht Jahren in der Bundesliga.

"Die hohen Temperaturen waren ein Brett für alle Akteure. Insgesamt bin ich mit allen Facetten recht zufrieden. Die Fans haben viel Energie gegeben, die uns zum Sieg getragen hat. Es gibt hier eine ganz spezielle Verbindung zwischen Fans und Spielern" , sagte Stuttgarts Trainer Hannes Wolf. "Es war ein intensives Spiel für diese Temperaturen. Wir hätten einen Punkt mitnehmen können. Aber Stuttgart Torwart Ron-Robert Zieler hat sehr gut gehalten ", sagte Mainz-Tainer Sandro Schwarz.

Terodde verschießt Elfmeter nach Videobeweis

Vor 53.100 Zuschauer waren die Stuttgarter die bessere von zwei nicht allzu überzeugenden Mannschaften. Der Aufsteiger mühte sich redlich um kultiviertes Offensivspiel, am oder noch seltener im Strafraum aber gelang ihm wenig - ehe Badstuber bezeichnenderweise eine Standardsituation nutze. Der 28-Jährige köpfte einen Eckball des guten Dennis Aogo im Tiefflug ins Tor. Während Simon Terrodde (80.) einen trotz Videobeweises umstrittenen Foulelfmeter an den Pfosten setzte und damit sein erstes Bundesligator verpasste, blieb Mainz in einer zum Teil sehr zerfahrenen Partie ohne große Durchschlagskraft.

Viel Pressing, wenig Spielfluss

Stuttgarts Trainer Hannes Wolf hatte im ersten Erstliga-Heimspiel des VfB die ehemaligen Nationalspieler Badstuber und Aogo diesmal in seine Startelf beordert. Eine Maßnahme, die sich auszahlte. Badstuber spielte zentral in einer Dreierkette und versuchte neben seiner Abwehrarbeit, von hinten das Spiel aufzubauen. Dies gelang nicht immer, weil Mainz früh presste. Auch der VfB störte die Gäste früh, Spielfluss kam dadurch kaum zustande. "Beide haben ein gutes Spiel gemacht. Jetzt geht es für beide weiter, um in ihre Top-Verfassung kommen", analysierte Wolf die Leistung seiner beiden Neuzugänge.

Bells Kopfball pariert Stuttgarts Zieler