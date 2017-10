Das 2:1 (1:0) für die Stuttgarter ging insgesamt in Ordnung, denn sie hätten aus ihrem Übergewicht vor allem im zweiten Durchgang mehr Kapital schlagen müssen. So sorgte Dominique Heintz eine Viertelstunde vor Schluss mit einem Traumtor aus 18 Metern kurzeitig für Kölner Jubel - der dann in den letzten Minuten aber in Fassungslosigkeit umkippte.

Schmadtke außer sich

FC -Geschäftsführer Jörg Schmadtke war Sekunden nach dem Schlusspfiff außer sich vor Wut: "Die Bilder zeigen, dass es bei der Elfmeter-Szene einen klaren Kontakt gab. Also wie kann man diese Entscheidung dann zurücknehmen? Das muss mir mal einer erklären. Es gab jetzt schpon so viele strittige Entscheidungen, die alle gegen uns ausgelegt wurden. Aber was man uns da in Sachen Video-Schiedsrichter erzählt und was davon umgesetzt wird - das sind in dieser Saison zwei völlig verschiedene Paar Schuhe."