Zum Bundesliga-Jahresabschluss sah es für 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen lange nach einem Heimsieg aus. Doch die Gäste steckten bis zuletzt nicht auf - und das zahlte sich aus. Werder erkämpfte sich im Kraichgau ein 1:1 (1:0) und verdarb damit den Gastgebern die Laune.

Torjäger Sandro Wagner (26.) hatte mit seinem neunten Saisontreffer die TSG von einem Sieg träumen lassen, doch kurz vor Spielende erzielte Serge Gnabry (87.) noch den Ausgleich. Einziger Trost für die Hoffenheimer: Sie bleiben nach 16 Spieltagen die einzige ungeschlagene Mannschaft im deutschen Profifußball.

Die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt von den Wechselgerüchten um Kapitän Sebastian Rudy und Innenverteidiger Niklas Süle, die im Sommer angeblich zum Branchenprimus Bayern München wechseln sollen. Vor rund 29.000 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena begann Hoffenheim druckvoll und bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen. Werder, das ohne Kapitän Clemens Fritz (Rückenprobleme) auskommen musste, beschränkte sich weitgehend auf Defensivarbeit. Torchancen erarbeiteten sich die Kraichgauer aber trotz ihrer Feldüberlegenheit zunächst nicht.

Wagner wieder mit dem Torriecher

Im Gegenteil: Werder hatte die erste Möglichkeit. Allerdings war es TSG-Stürmer Mark Uth, der die Hoffenheimer mit einem Querschläger an die eigene Torlatte erstmals in Gefahr brachte (13.). Mitte der ersten Hälfte wurden die Gäste auch in der Offensive stärker. Zudem hatten die Hoffenheimer ohne ihren gelbgesperrten Chefstrategen Rudy große Probleme im Spielaufbau. Dennoch reichte es zur Führung, weil Wagner nach einer Flanke von Kerem Demirbay wieder einmal seinen Torriecher unter Beweis stellte und den Ball vorbei an Torwart Jaroslav Drobny ins Netz spitzelte.

Bremen schüttelte sich kurz und blieb weiter aktiv. Nur drei Minuten nach dem Rückstand verfehlte ein Distanzschuss von Gnabry knapp das Tor. Auch ein Versuch von Claudio Pizarro (39.), der an TSG-Keeper Oliver Baumann scheiterte, brachte nichts Zählbares ein. Die TSG hatte vor der Pause ebenfalls noch eine gute Gelegenheit. Wieder war Demirbay der Vorbereiter, doch Süle scheiterte mit der Direktabnahme am glänzend reagierenden Drobny zwischen den Bremer Pfosten.

Nouris Systemumstellung zahlt sich aus

Nach dem Seitenwechsel stellte Bremens Trainer Alexander Nouri von einem 3-5-2-System auf ein 4-4-2 um und brachte für Philipp Bargfrede Fin Bartels. Die Umstellung funktionierte nicht ohne Anlaufschwierigkeiten: Zunächst geriet Werder verstärkt unter Druck, auch weil die Gastgeber auf den zweiten Treffer drängten. Erst nach einer knappen Stunde konnten sich die Bremer etwas befreien, der eingewechselte Bartels sorgte mit einem Distanzschuss für ein wenig Gefahr (59.). Auf der Gegenseite vergaben Jeremy Toljan und Nadiem Amiri innerhalb weniger Sekunden zweimal die Chance zum 2:0 (65.).

Eine Viertelstunde vor Ende setzte Nouri alles auf eine Karte, nahm seinen angeschlagenen Abwehrchef Lamine Sané vom Feld und wechselte mit Aron Johannsson einen weiteren Stürmer ein. Da die Bremer ihre Abwehr immer mehr entblößten, eröffneten sich für die Hoffenheimer im Anschluss zahlreiche Konterchancen. Nutzen konnten die Gastgeber diese aber nicht. Werder stemmte sich mit viel Engagement gegen die drohende Niederlage und wurde durch das späte Ausgleichstor von Gnabry belohnt.

Nagelsmann: Schlechteste Hälfte in dieser Saison

"Das war das erwartet intensive Spiel", stellte Nouri nach der Partie fest. "Schon in der ersten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir noch mutiger nach vorne gespielt und uns mit dem verdienten Punkt belohnt." Durch den Auswärtspunkt bauten die Bremer ihren Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf drei Punkte aus und verschafften sich damit weiter Luft im Abstiegskampf.

TSG-Coach Julian Nagelsmann war dagegen "sehr unzufrieden" mit dem "ganz schlechten Spiel" seiner Mannschaft. "Die erste Halbzeit war mit die schlechteste Hälfte in dieser Saison, mit extrem vielen Fehlern", haderte Nagelsmann. "Die Enttäuschung ist groß. Wir müssen die Konter viel besser ausspielen und das Spiel gewinnen", sagte TSG-Stürmer Uth. Durch den verschenkten Dreier gegen Bremen überwintern die Hoffenheim statt auf dem möglichen 3. Tabellenplatz auf Rang 5.