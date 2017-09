Dennis Geiger erzielte das erste Tor des Tages für die TSG Hoffenheim (13. Minute), Lukas Rupp traf zum Endstand (93.). Die Kraichgauer bleiben damit auch im sechsten Saisonspiel ohne Niederlage und gehören weiterhin zur absoluten Spitzengruppe der Liga. Schalke zeigte eine durchaus ansprechende, engagierte Leistung, verpasste es aber, sich für den Aufwand zu belohnen.

Geigers Debüt-Treffer

Die Partie im Kraichgau begann mit viel Schwung. Beide Mannschaften attackierten den jeweiligen Gegner schon früh im Aufbau - darauf mussten sich die Defensivspieler, der auf vier Positionen veränderten Gäste und der auf fünf Positionen umgestellten Hoffenheimer erst einmal einstellen.

Letztere fanden sich jedoch zügig zurecht und die erste Gelegenheit gehörte somit dann auch den Gastgebern: Havard Nordtveit köpfte nach einem Freistoß von Nadiem Amiri aus relativ kurzer Distanz auf das Schalker Gehäuse - Keeper Ralf Fährmann parierte glänzend mit einer Hand (10.). Nur drei Minuten später war Fährmann dann aber machtlos. Steven Zuber setzte sich links stark gegen Benjamin Stambouli durch, legte den Ball an den Strafraumrand zurück und der erst 19 Jahre alte Geiger setzte die Kugel ganz überlegt links unten gegen die Laufrichtung ins Eck zu seinem ersten Bundesligator.

Amiri-Ausfall bremst Hoffenheim

S04 war nun um eine Antwort bemüht, fand jedoch gegen die gut organisierte TSG nur selten einmal den Weg in den Strafraum. Bis auf Distanzschüsse von Amine Harit und Weston Mckennie, die beide klar das Tor verfehlten, kam in der ersten halben Stunde nichts in Richtung Sinsheimer Tor.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung Amiris fanden die Schalker dann erst in der Endphase des ersten Durchgangs besser in die Partie. Auf einen Flachschuss von Daniel Caligiuri, den Oliver Baumann parierte, folgte eine gute Flanke von Yevhen Konoplyanka, die Franco Di Santo nur knapp verpasste (34.). Hoffenheim agierte nun etwas zu passiv, fand kaum noch einmal den Weg nach vorn und so wurden in einer Phase die Seiten gewechselt, in der die Schalker etwas besser in der Begegnung waren.

Zweite Halbzeit startet im Eiltempo

Die zweite Hälfte startete mit einem Paukenschlag: Konoplyanka wurde vor dem Hoffenheimer Tor freigespielt und scheiterte im zweiten Versuch mit einem klugen Heber aus dem Getümmel nur an der Querlatte (49.). Fünf Minuten später war es wieder der Ukrainer, der mit einem Schlenzer von links das Tor nur um Zentimeter verfehlte, genau wie der eingewechselte Guido Burgstaller nur Momente danach. Der Schalker Ausgleich wäre inzwischen definitiv fällig gewesen.

Allerdings kam auch Hoffenheim in dieser sehr temporeichen Phase jetzt zur ersten Chance seit langer Zeit - und was für eine: Mark Uth scheiterte rechts aus spitzem Winkel nur am kurzen Pfosten (57.). Doch Schalke schien dem Ausgleich deutlich näher als die TSG dem zweiten Treffer. Mit zunehmender Spieldauer wirkte die Elf von Julian Nagelsmann müde, während die Mannschaft von dessen Lehrgangskollegen Domenico Tedesco das Spiel nun größtenteils kontrollierte, aber aufgrund der Hoffenheimer Konterstärke nicht zu viel Risiko gehen durfte. Beinahe hätte Lukas Rupp nach so einem Gegenstoß sogar per Kopf das 2:0 erzielt (74.).

Schlussphase endet für Schalke doppelt bitter

In den weiterhin packenden Schlussminuten drängten die Gäste nahezu im Powerplay auf den Ausgleich, doch Burgstaller verfehlte das Tor nach einem Freistoß am langen Pfosten aus vollem Lauf knapp (82.). Auch Matija Nastasics Kopfball in der Nachspielzeit fand wie viele weitere Versuche keinen Weg auf das Schalker Tor. Rupp vollstreckte dann am Ende einen letztlich bedeutungslosen Konter, bei dem Fährmann wegzog, um keine Rote Karte mehr zu riskieren. Somit jubelte am Ende die TSG über einen insgesamt sehr glücklichen Heimsieg gegen extrem engagierte Schalker.

Die müssen am Freitag im eigenen Stadion gegen Bayer 04 Leverkusen ran, das weiterhin ungeschlagene Hoffenheim reist am Sonntag zum nicht allzu weit entfernten SC Freiburg.

