TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:2

Ausgerechnet ein Eigentor von Kapitän Kevin Vogt in der 90. Minute brachte Hoffenheim um den Sieg und bescherte Augsburg einen insgesamt verdienten Punkt. "Wir hatten eine gute Anfangsphase, dann war unser Tempo zu schleppend. Die zweite Hälfte war klar besser, wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Aber wenn man die nicht nutzt, muss man mit dem Punkt leben", analysierte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann. Sein Team war zwar von Beginn an überlegen, kreierte in der ersten Hälfte vor 27.014 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena aber kaum gute Chancen.

FCA verteidigt klug und kontert

Und so verflachte die Begegnung nach einem Abseitstor durch Sandro Wagner zunehmend. Gerade als die Zuschauer wegen der zunehmenden Langeweile auf dem Rasen einzuschlafen drohten, drosch Augsburgs Stürmer Alfred Finnbogason den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten (38.). Im Anschluss hatten die bis dahin klug verteidigenden Augsburger noch zwei weitere Möglichkeiten. Deshalb war FCA-Trainer Manuel Baum mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten auch zufrieden: "Wir haben eine richtig ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hätten zur Pause verdient in Führung liegen können."