In einem schwachen Bundesliga-Spiel trennten sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim am zwölften Spieltag 1:1-Unentschieden. Kevin-Prince Boateng (13.) erzielte das frühe Führungstor für die Frankfurter, der Ausgleich für Hoffenheim durch Mark Uth fiel erst in der Nachspielzeit (90.+1).

Damit ist Frankfurt seit dem 23. September ungeschlagen, damals verlor man mit 1:2 in Leipzig. In der Tabelle aber bleiben die Hessen weiter hinter der TSG Hoffenheim. Im Kraichgau atmet man derweil nach dem Last-Minute-Ausgleich auf. Lange drohte die zweite Heimniederlage hintereinander in der Liga, am Ende freute man sich über den einen Zähler.

Boateng erzielt ein Traumtor

Frankfurt trat erneut in einer defensiven Grundausrichtung mit drei Innen- und zwei Außenverteidigern an, und das wirkte. Die sonst so starke Offensive der TSG Hoffenheim kam kaum einmal zur Geltung. Und offensiv zeigte die Frankfurter Eintracht einmal mehr, wie effektiv sie an guten Tagen ist. Gleich mit der ersten Chance ging das Team von Trainer Niko Kovac in Führung. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen den Hoffenheimern Lukas Rupp und Florian Grillitscht, ehe Boateng den Ball gefühlvoll in den Winkel schlenzte (13.).

Die Antwort der TSG Hoffenheim ließ lange auf sich warten, erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es gefährlich. Und wie: Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky unterschätzte einen Fehlpass von David Abraham, Uth schnappte sich den Ball und bediente Sandro Wagner, der sofort abzog - aber nur den Außenpfosten traf (41.).

Frankfurts Passivität rächt sich

Nach der Pause erspielte sich Hoffenheim eine optische Überlegenheit, zeitweise lag das Ballbesitzverhältnis bei 75:25 Prozent. Frankfurt zog sich weit in die Defensive zurück. Gefährlich wurde es eigentlich nie, oft kam der letzte Ball zu ungenau. Chancen waren über weite Strecke des zweiten Durchgangs Mangelware, ehe in der Schlussphase die Eintracht aus Frankfurt mit einigen Kontern für Gefahr sorgte: Erst setzte Ante Rebic einen Ball zu hoch an (76.), wenig später scheiterte er am glänzend reagierenden Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann (79.).