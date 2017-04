Felix Platte in der 22. Minute, Jerome Gondorf in der 45. und Sven Schipplock in der 64. veredelten mit ihren Toren die beste Saisonleistung der Darmstädter. Für die Freiburger dagegen bedeutete diese Niederlage den Verlust des sechsten Tabellenplatzes und einen schweren Rückschlag im engen Rennen um die Europa-League-Plätze. "Wir wussten, dass es sehr schwer wird. Umso stolzer bin ich auf meine Mannschaft. Wir haben von der ersten Minute das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben" , zeigte sich Lilien-Trainer Thorsten Frings hochzufrieden mit der Leistung seiner Elf.

Freiburg zu passiv

Trotz der beiden zurückliegenden Siege hatte Darmstadts Trainer Frings keine Gedanken an ein mögliches Wunder verschwendet - kampflos aufgeben wollten die Hessen allerdings nicht. Weil die Freiburger äußerst abwartend agierten und den Spielaufbau der Darmstädter erst ab der Mittellinie zu stören versuchten, kamen die Lilien immer wieder zu Abschlüssen. Bevor die spielstarke Sturmspitze Platte nach Vorarbeit von Marcel Heller zum längst fälligen 1:0 traf, hatte allein Mario Vrancic schon drei gute Möglichkeiten vergeben (2./19./21.).

Felix Platte jubelt

Freiburg spielte ungewohnt lethargisch und ohne Durchschlagskraft. Immer wieder stand der unzufriedene Trainer Christian Streich wild gestikulierend an der Seitenlinie. Doch die SC -Profis konnten die Anweisungen ihres Chefs nicht umsetzen. So blieb Darmstadt das dominierende Team, wenngleich der Treffer von Gondorf unmittelbar vor der Pause ein wenig überraschend kam. Nach der Partie nahm SC-Coach Streich seine Truppe jedoch in Schutz: "Ich hätte neue Spieler bringen müssen, habe mich aber nicht getraut. Einige sind auf dem Zahnfleisch gegangen."

Darmstadt mit schwacher Chancenverwertung

Mit dem Beginn des zweiten Durchgangs wurden die Gäste ein wenig aktiver. Freiburg schaffte es aber auch jetzt nicht, Druck aufzubauen oder sich brauchbare Möglichkeiten herauszuspielen. Die besseren Chancen besaßen weiterhin die Gastgeber durch Sandro Sirigu (56.) und den starken Gondorf (59.). In der 64. Minute hätte Heller die Entscheidung herbeiführen müssen, als er alleine auf das Freiburger Tor zustürmte, jedoch statt abzuschließen querlegen wollte. Besser machte es wenig später Schipplock, der den - auch in dieser Höhe - völlig verdienten Sieg der Lilien krönte.

"Mission Impossible" für Darmstadt

Die Breisgauer müssen nun versuchen, am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) im Heimspiel gegen Schalke 04 wieder für Punkte zu sorgen. Sonst droht dem Club im Kampf um das internationale Geschäft ins Hintertreffen zu geraten. Der SV Darmstadt will bereits am Samstag (15.30 Uhr) das Unmögliche möglich machen und braucht, um weiter den Abstieg zu verhindern, einen Sieg beim Rekordmeister aus München.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 29.4., 18 Uhr