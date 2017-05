Hertha BSC hat einen Riesenschritt Richtung Europa-League-Teilnahme gemacht. Die Berliner landeten mit einem 2:0 (2:0) beim SV Darmstadt 98 am Samstag ihren ersten Auswärtssieg nach zuvor neun Niederlagen. Damit hat die Mannschaft von Trainer Pal Dardai vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga als Tabellenfünfter beste Karten für das internationale Geschäft. Routinier Salomon Kalou (14. Minute) und Youngster Jordan Torunarigha (28.) trafen per Kopf gegen den Absteiger.

Emotionaler Abschied in Darmstadt

Die Lilien verabschiedeten sich in einem emotionalen letzten Heimspiel am Böllenfalltor von ihren Fans. "Was wir die letzten zehn Jahre hier aufgebaut haben, das nimmt uns niemand mehr" , sagte Präsident Rüdiger Fritsch in seiner Ansprache. "Wir werden alle dafür arbeiten, dass wir wieder eine ganz, ganz tolle Saison erleben."

Vor 17 400 Zuschauern im ausverkauften Jonathan-Heimes-Stadion spielten die Darmstädter wie immer engagiert, aber auch etwas fahrig. Die ohne den angeschlagenen Stammkeeper Michael Esser angetretene Lilien-Abwehr wackelte von Beginn an. Bereits nach einer knappen Viertelstunde lag der Ball hinter Daniel Heuer Fernandes: Kalou köpfte schulbuchmäßig nach einer scharfen Flanke von Vladimir Darida ein. Eine weitere Unaufmerksamkeit der Gastgeber nutzte Torunarigha, um erneut per Kopf auf 2:0 zu erhöhen (28.).

Hertha kaum in Gefahr

Mit der Hereinnahme von Jan Rosenthal bereits nach einer guten halben Stunde hatte SV-Trainer Torsten Frings versucht, die Offensive des Absteigers zu stärken. Das zeigte aber zunächst keinerlei Wirkung. Nach dem Wechsel gingen die Berliner kein unnötiges Risiko mehr ein und legten ihr Hauptaugenmerk auf eine sichere Defensive.

Gut durchdachte Aktionen blieben in einer durchwachsenen Begegnung Mangelware. Erst eine verpatzte Dreifach-Chance der Gastgeber, unter anderem durch Rosenthal, brachte wieder etwas Leben ins Spiel. Im Gegenzug schoss Herthas Alexander Esswein an den Pfosten (62.). Danach verflachte die Partie zusehends und einzig Kalou (82.) hatte noch einmal eine gute Torgelegenheit.

Berlin auf dem Weg nach Europa

Darmstadt muss am letzten Spieltag noch zu seinem letzten Bundesliga-Gastspiel nach Mönchengladbach. Die Hertha hält zuhause gegen Bayer Leverkusen alle Trümpfe in der Hand, um sich direkt für Europa zu qualifizieren. Den Hauptstädtern reicht dazu schon ein Remis gegen die Werkself.