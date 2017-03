Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 hat nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander wieder gewonnen. Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzten sich die Lilien gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (2:1) durch. Das Darmstädter Team von Trainer Torsten Frings belegt aber immer noch den letzten Platz. Abwehrchef Aytac Sulu (5.) sowie Sidney Sam (12.) erzielten in einer spektakulären Anfangsphase die schnellste Zwei-Tore-Führung der Darmstädter Bundesliga-Historie, für Mainz traf einzig Robin Quaison (45.+3).

Schnelle Darmstädter Führung

Darmstadt war anfangs das deutlich präsentere und angriffslustigere Team. Kapitän Aytac Sulu höchstpersönlich, der mittlerweile auch in Mainz für seine Kopfballstärke bekannt sein sollte, kam nach einem Eckball nahezu ungestört zum Abschluss. Nachdem der Mainzer Andre Ramalho ungeschickt zu Werke gegangen war, verwandelte Sam den fälligen Strafstoß zum 2:0.

Die Lilien fühlten sich dazu sogar noch vom Schiedsrichter benachteiligt. In der 18. Minute protestierten die Spieler nach einer vermeintlichen Notbremse des Mainzers Ramalho. Fünf Minuten später hätte es nach einem harten Einsteigen gegen Jerome Gondorf einen weiteren Strafstoß für Darmstadt geben können. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit drückte der Mainzer Neuzugang Robin Quaison einen Abpraller aus kurzer Distanz noch über die Linie zum Anschlusstreffer.

Mainz spielbestimmend, aber kreativlos

Bis dahin zeigte sich der FSV spielerisch schwach und wenig überzeugend. Besser ins Spiel kamen die Gäste nach der Pause aber zunächst nicht. Darmstadts Stürmer Sven Schipplock verpasste nach einem erneuten Patzer von Ramalho die große Chance zum 3:1.

Der Platzverweis von Mario Vrancic (59.) gab den Gästen Auftrieb. Mit teilweise vier Spielern auf einer Linie in vorderster Reihe drängten die Gäste auf den Ausgleich, einzig die zündenden Ideen fehlten zum Ausgleich. Am Ende blieb der Mainzer Dauerdruck ohne Wirkung. Zu allem Mainzer Überfluss flog Verteidiger Stefan Bell kurz vor Schluss ebenfalls mit Gelb-Rot (89.) vom Platz.

Darmstadt mit neuer Hoffnung

Die Gäste müssen damit in der Tabelle wieder mehr nach unten schauen. Nächsten Sonntag tritt der FSV zuhause gegen die starken Schalker an und braucht dringend Punkte, um nicht wieder komplett in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Darmstadt hofft beim Auswärtsspiel in Wolfsburg am nächsten Samstag auf eine erneute gute Leistung und will versuchen, den Abstand auf das rettende Ufer weiter zu verkürzen.