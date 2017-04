Die Königsblauen verlieren nach der achten Auswärtspleite die neuerliche Europacup-Qualifikation zunehmend aus den Augen. Schalke konnte beste Chancen nicht nutzen und zeigte zudem große Schwächen in der Defensive.

Kein Rentner-Kick

"Wir wollten die Konkurrenz-Situation aufrecht erhalten. Man darf nicht damit rechnen, dass wir aus so einem Spiel einen Rentner-Kick machen" , sagte Gondorf. "Wir haben heute nie daran gedacht, dass wir bei einer Niederlage abgestiegen wären. Wir werden uns auch weiterhin nicht aufgeben und zeigen, was wir können" , kündigte Marcel Heller an, der beide Darmstädter Tore vorbereitete.