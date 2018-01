In einer lange Zeit einseitigen und unspektakulären Partie gewannen die Schalker am Samstag (27.01.2018) verdient mit 2:0 (2:0) und eroberten Rang zwei in der Tabelle zurück. Naldo (14. Minute) und Amine Harit mit einem verwandelten Foulelfmeter (19.) sorgten früh für klare Verhältnisse gegen vor allem in der ersten Halbzeit erneut erschreckend einfallslose Stuttgarter.

VfB rutscht in den Keller

" Wir haben heute ein Top-Auswärtsspiel gemacht und endlich den Turnaround geschafft. Das wird uns weiter Selbstvertrauen geben ", sagt Schalkes Mittelfeldmann Max Meyer nach dem Spiel. Mit dem Sieg stießen die Schalker den VfB Stuttgart noch weiter in die Krise. Denn die Gastgeber rutschten durch die sechste Liga-Niederlage in den vergangenen sieben Spielen auf Rang 15 der Tabelle. Damit dürfte auch die Unruhe im Verein und um Trainer Hannes Wolf in den nächsten Tagen noch einmal zunehmen.

Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke kündigte in der ARD-Sportschau an, dass man sich nun mit dem Trainerstab zusammensetzen wolle, um die Situation zu analysieren. Trainer Wolf findet diesen Schritt genau richtig. " Es geht nicht um mich, sondern um den Verein ", sagte Wolf nach dem Spiel ebenfalls in der ARD.

Für Schalke lief die Begegnung nach Plan. Schon früh gingen die Königsblauen in Führung. Daniel Caligiuri, einer von drei Neuen in der Schalker Startelf, zirkelte eine Freistoßflanke zu Innenverteidiger Naldo, der per Kopf zu seinem fünften Saisontor traf. " Besser kann es nicht laufen. Das war ein schöner Tag für mich ", sagte Naldo, der mit seinem 337. Bundesligaspiel Ze Roberto als Rekord-Brasilianer der Liga ablöste. " Ze Roberto zu überholen, ist eine Ehre für mich ", sagte Naldo in der Sportschau.

Schalker Doppelschlag

Nur vier Minuten nach Naldos Treffer trat Stuttgarts Winterzugang Jacob Bruun Larsen Nationalspieler Leon Goretzka im Strafraum beim Versuch zu klären eher unglücklich denn absichtlich in den Rücken und verursachte bei seinem Debüt einen Elfmeter. Harit verwandelte sicher zum 2:0 - und Schalke konnte sich fortan in aller Ruhe aufs Verteidigen und Kontern konzentrieren. Der VfB wusste mit den daraus resultierenden Ballbesitzphasen überhaupt nichts anzufangen.

Trainer Wolf reagierte zur Pause auf die harmlosen Bemühungen seines Teams und brachte Daniel Ginczek und Anastasios Donis. Stuttgart kam nun zu Chancen. Donis zielte zu hoch (48.), Ginczeks Kopfball strich knapp drüber (58.), Mario Gomez scheiterte am Schalker Torwart Ralf Fährmann (76.). Das war es aber auch schon mit Stuttgarter Gelegenheiten.