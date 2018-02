Beim hart erkämpften dritten 1:0-Sieg nacheinander erzielte Erik Thommy (13.) für den VfB Stuttgart das Tor des Tages. Damit können sich die Schwaben weiter Luft verschaffen im Abstiegskampf.

Kovac: "Leistung sehr enttäuschend"

"In der Situation, in der wir stehen, müssen wir auf dem Teppich bleiben. Wir haben noch zehn Punkte zu holen und wissen, wie schwer das in der Bundesliga ist", blickte VfB-Torschütze Thommy schon nach vorne. Eintracht Coach Niko Kovac war in der "Sportschau" nach der Niederlage sichtlich frustriert: "Wir sind sehr enttäuscht. Die Aufgabe heute war der nächste Step und den haben wir nicht bestanden."

Frankfurt ohne Ideen

Beiden Teams war von Beginn an anzumerken, dass sie in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt haben. Nach acht Minuten krachte es am Querbalken des VfB-Tors, als Frankfurts Danny da Costa aus der Distanz abzog. Fünf Minuten später machten es die Hausherren besser. Nach einem katastrophalen Fehler von Eintracht-Abwehrchef David Abraham, schloss Daniel Ginczek ab. Vom Pfosten prallte die Kugel zu Thommy, der abstaubte.

Nach der Führung verlegten sich die Schwaben auf Konter und überließen der Eintracht meist die Kugel. Die Gäste konnten mit dem Ballbesitz allerdings nicht viel anfangen. Einzig Ante Rebic (33.) kam zu einem gefährlichen Abschluss.