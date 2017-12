FC Schalke 04 - 1. FC Köln 2:2

Köln kämpft sich auf Schalke zweimal zurück

In allerhöchster Not hat der 1. FC Köln zwar einen Teilerfolg geschafft, wartet aber auch nach einem 2:2-Unentschieden am Samstag (02.12.17) auf Schalke weiter auf den ersten Saisonsieg.