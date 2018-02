Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Königsblauen am Samstagabend (17.02.) im Bundesliga-Topspiel die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (2:0) und hielten Anschluss an die Champions-League-Ränge. Thilo Kehrer (11. Minute) und Breel Embolo (28.) sorgten für den verdienten Erfolg. Andrej Kramaric (78.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die insgesamt enttäuschenden und seit sieben Auswärtsspielen sieglosen Kraichgauer.

"Wir sind die letzten zehn Minuten, Viertelstunde massiv unter Druck geraten", gab Schalke-Manager Christian Heidel mit Blick auf die nach dem Anschlusstreffer spannende Schlussphase zu. "Wir haben es vorher versäumt, das 3:0 zu machen, dann wird so ein Spiel nochmal eng." Hoffenheim-Kapitän Kevin Vogt urteilte: "Wir waren zu träge. Die letzten Minuten haben wir es richtig gemacht. Da waren wir gierig, da wollten wir unbedingt, das war in der ersten Halbzeit nicht so."

Schock durch frühe Führung