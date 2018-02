Durch die erste Heimniederlage seit dem 19. September (0:3 gegen Bayern München) verpasste Schalke den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Bremen verließ mit dem ersten Sieg nach fünf Partien ohne Sieg den Relegationsplatz. Joker Zlatko Junuzovic (90.+3) sicherte Werder in der buchstäblich letzten Sekunde den wichtigen Dreier. Werder-Torhüter Jiri Pavlenka hatte den Gelsenkirchenern mit einem kapitalen Fehler den Führungstreffer durch Jegweni Konopljanka (24.) geschenkt.

Schalkes Matija Nastasic sah wegen wiederholten Foulspiels (78.) die Gelb-Rote Karte. In der 79. Minute glichen die Gäste durch Max Kruse aus, er profitierte ebenfalls von einem Fauxpax von Schalke-Keeper Ralf Fährmann. In der zweiten Hälfte stiegen Tempo und Niveau, doch überzeugend war der Schalker Auftritt eine Woche vor dem Duell mit Spitzenreiter Bayern München nicht.

Bremen mit Rashica, Schalke zunächst ohne Goretzka

Bremens Trainer Florian Kohfeldt verzichtete zunächst überraschend auf Kapitän Zlatko Junuzovic. Neuzugang Milot Rashica, erst am Mittwoch für 7,5 Millionen Euro vom niederländischen Ehrendivisionär Vitesse Arnheim verpflichtet, durfte gleich in der Startelf debütieren. Schalke-Coach Domenico Tedesco ließ Nationalspieler Leon Goretzka, der wegen Hüftproblemen nur eingeschränkt trainiert hatte, beim Anpfiff auf der Bank.

In Halbzeit eins war Konopljankas Tor aus der 24. Minute der einzige Schuss auf eines der beiden Tore in einer ganz schwachen ersten Halbzeit. Erst mit Goretzkas Einwechslung nach der Pause, die erneut mit Pfiffen begleitet wurde, kam bei den Gastgebern neuer Schwung in die Partie. Bei zahlreichen Schalker Chancen konnte Pavlenka im Werder-Tor beweisen, dass er doch etwas von seinem Job versteht. In den ersten zehn Minuten nach der Pause wehrte der Tscheche gleich vier Schüsse ab.

Kruse und Junuzovic drehen die Partie

Die nie aufgebenden Bremer gerieten zwar zunehmend unter Druck - hatten aber auch Glück: Einen Freistoß von Ludwig Augustinsson konnte Schalke-Schlussmann Fährmann nur nach vorn abklatschen, und Kruse sorgte im Nachsetzen mit seinem fünften Saisontor für das 1:1. Nach dem Siegtreffer von Junuzovic war das Bremer Glück perfekt.

Für beide Mannschaften geht es nun zunächst im DFB-Pokal weiter. Bremen tritt am Dienstag (06.02.18) bei Bayer 04 Leverkusen an, ehe man am kommenden Bundesliga-Spieltag den VfL Wolfsburg empfängt. Jene Wolfsburger empfangen die Schalker am Mittwoch (07.02.18) im Pokal. Danach steht in der Bundesliga das Topspiel beim FC Bayern München an.