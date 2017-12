FCA wird nicht belohnt

Zehn Minuten vor dem Ende war damit für beide Mannschaften wieder alles offen. Die Zuschauer wurden nun endgültig entschädigt für den müden Kick der ersten Hälfte. Harit kam im Strafraum nach einer Attacke von Hitz zu Fall, Jablonski pfiff sofort Elfmeter. Caligiuri ließ Hitz keine Chance. In den Schlussminuten warfen die Augsburger noch einmal alles nach vorne, der durchaus verdiente Ausgleich blieb ihnen jedoch verwehrt.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit unser Gesicht gezeigt und große Mentalität an den Tag gelegt" , sagte Augsburgs Verteidiger Max im Sportschau-Interview. "Normalerweise bist du auswärts auf Schalke tot, wenn du 0:2 hinten bist. So ist es dann letzten Endes unglücklich, wenn du hier verlierst." Wiedergutmachung ist schon am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den SC Freiburg möglich.

Heidel: Augsburg hat das richtig gut gemacht