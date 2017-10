Ibisevic wieder rot-gefährdet

Herthas Trainer Pal Dardai reagierte auf die Sturmflaute seiner Mannschaft und brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Davie Selke für den rot-gefährdeten Ibisevic. Die Maßnahme zeigte zunächst keine Wirkung. Und dann das: Nach einem Foul von Niklas Stark an Günter zeigte Schiedsrichter Guido Winkmann auf den Elfmeterpunkt. Video-Assistent Felix Brych (München) bestätigte die Entscheidung. Haberer verwandelte souverän.

Jarstein rettet den Punkt

In der 69. Minute ließ Berlins Torwart Rune Jarstein einen Schuss von Florian Niederlechner nach vorne abklatschen, machte seinen Fehler mit einer starken Parade aber wieder gut. Danach hatte der SC weitere gute Möglichkeiten. In den Schlussminuten ging es hin und her. Jarstein rettete der Hertha das Remis, als er einen Freistoß von Julian Schuster an die Latte (90.) lenkte.