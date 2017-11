Damit sind die Schalker seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Der SC verlor dagegen sein erstes Heimspiel nach elf Pflichtspielen ohne Niederlage. Der Ex-Freiburger Caligiuri (62.) traf für die Schalker. Der SC bleibt mit lediglich einem Saisonsieg im Tabellenkeller.

"Aufgrund der ersten Hälfte muss man schon sagen, dass unser Sieg heute eher glücklich ist. Wir hatten lange Zeit keinen Zugriff, Freiburg hat uns überrascht. In der Pause mussten wir dann einiges ansprechen und korrigieren. Wir sind kaum ins Pressing gekommen", sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco. "Nach der schweren Woche hat es die Mannschaft toll gemacht, aber die Punktausbeute ist furchtbar. Wir haben ein Tor kassiert, das nicht so oft fällt. Danach war es schwer für uns", zeigte sich Freiburgs Trainer Christian Streich enttäuscht.

Freiburgs Trainer in Foul verwickelt

Vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion waren die Schalker in der Anfangsphase unkonzentriert. Die Gäste leisteten sich viele Fehler, Freiburg kam deutlich besser in die Partie. Die personell gebeutelten Breisgauer konnten sich zunächst aber auch keine klaren Torchancen erarbeiten.

Video starten, abbrechen mit Escape Streich – "Würde meine Schulter eintauschen" | Sportschau | 04.11.2017 | 00:20 Min. | Verfügbar bis 04.11.2018 | Das Erste

So blieb das Foul des Schalkers Benjamin Stambouli an Janik Haberer, der im Fallen Streich an der Seitenlinie von den Beinen holte (3.), die aufregendste Szene der ersten Viertelstunde. Streich trug eine Verletzung an der rechten Schulter davon. Bis Mitte der ersten Hälfte brachten die Schalker in der Offensive so gut wie nichts zustande, der verletzte Leon Goretzka fehlte an allen Ecken und Enden. Freiburg bestimmte das Spiel, richtig gefährlich wurde es aber in beiden Strafräumen nicht.