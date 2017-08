SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:0

Ein korrekter Videobeweis brachte den SC Freiburg dabei um einen erfolgreichen Saisonauftakt. Ein Tor von SC-Stürmer Tim Kleindienst erkannte Schiedsrichter Manuel Gräfe dabei mit Hilfe der neuen Technik wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht an (17. Minute). Es wäre aber auch ein unverdienter Sieg gewesen, da Frankfurt in der ersten Hälfte mehrere hochkarätige Chancen vergab

Frankfurt hat drei ganz dicke Chancen

Neuzugang Boateng nahm gut zwei Jahre Tage nach seinem letzten Bundesliga-Spiel zunächst auf der Bank Platz, Eintracht-Trainer Niko Kovac wechselte ihn in der 67. Minute ein. Der Pokal-Finalist der vergangenen Saison hatte die Sommerpause für einen großen Umbruch genutzt und lief mit sechs Neuzugängen von Beginn an auf. Freiburgs Streich dagegen vertraute beinahe der gleichen ersten Elf wie zuletzt im DFB-Pokal, gab nur im Angriff Kleindienst den Vorzug vor Nils Petersen.

Auf dem Rasen entwickelte sich direkt ein interessantes Spiel. Freiburg hatte in der ersten Hälfte über 60 Prozent Ballbesitz, gewann sogar mehr Zweikämpfe. Aber vor allem der wuchtige Stürmer Sebastien Haller sorgte immer wieder für Gefahr. Bei einem Drehschuss des 23-Jährigen streckte sich SC-Torhüter Alexander Schwolow erfolgreich (11. Minute) und lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten. Auch ein Kopfball von Defensiv-Mann Simon Falette aus kurzer Disatnz freistehend am langen Pfosten hätte die Führung bringen müssen (17.). Er köpfte jedoch am Pfosten knapp vorbei. Nach einer guten halben Stunde setzte sich Haller dann wieder gegen die SC-Abwehr durch knallte den Ball aber nur an die Latte.

Freiburg jubelt eine Minute lang, dann kommt der Videobeweis

"Leider haben wir unsere Torchancen nicht genutzt, sonst hätten wir gewonnen. Wir hatten zwei hundertprozentige Möglichkeiten, aber insgesamt haben wir unsere Sache gut gemacht", sagte Boateng. Auf der Gegenseite half Schiedsrichter Gräfe dann der Videobeweis, um Kleindiensts Treffer zurecht nicht anzuerkennen. Passgeber Florian Niederlechner hatte vor der entscheidenden Hereingabe im Abseits gestanden (17.) - es war der größte Aufreger in der Offensive der Freiburger vor der Pause.

Freiburg ließ die Frankfurter in den zweiten 45 Minuten gewähren, stand stabiler in der Abwehr und lauerte jetzt seinerseits auf Konter. Nach einer knappen Stunde schickte Streich, der am Donnerstag seinen Vertrag verlängert hatte, Joker Petersen und später dann auch Marco Terrazzino aufs Feld. Die Begegnung verlor an Qualität. Strafraumszenen wurden seltener. In der Schlussphase drängten noch mal die Freiburger, Petersen sorgte noch zehn Minuten vor dem Ende noch für einen gefährlichen Abschluss.

Freiburg mit hartem Programm

Freiburgs Trainer Christian Streich konnte mit dem Engagement seines Teams zufrieden sein. Fußballerisch war die Darbietung zu wenig, es fehlte an Ideen. So hat der Startfluch der Breisgauer auch 16 Jahre nach dem bislang letzten Auftakterfolg in der deutschen Eliteklasse weiter Bestand. Freiburg muss am 2. Spieltag nach Leipzig, anschließend kommt Angstgegner Borussia Dortmund.

Da könnte dieser eine Punkt noch wichtig sein, um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden. Frankfurt erwartet jetzt die angeknockten Wolfsburger bevor es am 3. Spieltag zu Borussia Mönchengladbach geht.