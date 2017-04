Nils Petersen (11. Minute) und Pascal Stenzel (88.) trafen für Freiburg, Kevin Volland (Foulelfmeter, 60.) hatte für die Werkself zwischenzeitlich ausgeglichen. Freiburg steht damit auf Rang sechs und kann weiter von der Europa League träumen, während Leverkusen im Abstiegskampf feststeckt und das internationale Geschäft wohl abhaken muss.

Freiburg von Beginn an besser im Spiel

Nach einer kurzen Abtastphase fanden die Gastgeber besser ins Spiel, waren griffiger und machten Druck. Gegen eine weit aufgerückte Leverkusener Viererkette fand Mike Frantz die Lücke und schickte den durchstartenden und diesmal von Beginn an stürmenden Petersen auf die Reise. Der fackelte halblings im Strafraum nicht lange und jagte den Ball oben rechts ins Eck - bei diesem sehenswerten Abschluss war Bayer-Keeper Bernd Leno völlig chancenlos. Kurz danach durfte der Torhüter sich dann aber erstmals auszeichnen, erneut war es Petersen, der frei vor ihm auftauchte, doch diesmal blieb Leno der Sieger (14.).

Die Antwort der Leverkusener kam, aber sie kam schleppend. Ein Flachschuss Vollands (17.), den Alexander Schwolow relativ sicher parieren konnte, blieb lange das einzige offensive Lebenszeichen der Mannschaft von Tayfun Korkut. Sein Gegenüber Christian Streich hatte seinem Team offenbar eine tiefe, kompakte Arbeit gegen den Ball verordnet, sodass die Werkself trotz ausreichend Ballbesitz für jede Lücke hart arbeiten musste. Harte Arbeit lieferte Bayer auch, aber eben kaum Tempowechsel oder Überraschungsmomente. Die vielen kurz gespielten Standardsituationen fielen in dieser Phase ebenfalls eher in die Kategorie "gut gemeint".

Disziplinierte Breisgauer

Freiburg beschränkte sich bis zur Pause auf die konzentrierte, kompakte Verteidigung der Führung und das Warten auf die Gelegenheiten zum überfallartigen Gegenangriff. Diese ergaben sich jedoch nur sporadisch, weil die Gäste eben nicht volles Risiko gingen. In der 44. Spielminute kam Bayer noch einmal gefährlich vor das Breisgauer Gehäuse, doch im Getümmel brachte Kai Havertz nach guter Ballmitnahme die Kugel nicht entscheidend am herausstürmenden Schwolow vorbei. So wurden mit einem verdienten 1:0 für die extrem disziplinierten und couragierten Gastgeber die Seiten gewechselt.

Aus der Pause kam die Korkut-Elf deutlich schwungvoller und schien gewillt, mehr Risiko zu gehen. Einige gute Kombinationsansätze konnten die Freiburger jedoch meist in Person von Caglar Söyüncü vor der ganz großen Gefahr noch zunichte machen. Das gab mehr Räume für die schnellen Breisgauer. Bei einer Kontergelegenheit hatte Onur Bulut rechts nach tollem Pass von Florian Niederlechner alle Möglichkeiten, entschied sich aber falsch und verwehrte somit dem in der Mitte wartenden Niederlechner eine Großchance (53.).

Ignjovskis Geschenk stärkt Bayer

Eine solche brachte auch Bayer lange nicht auf den Rasen. Bessere Ansätze als im ersten Spielabschnitt waren schon zu sehen, doch die Gastgeber standen weiterhin tief. Es brauchte schon einen individuellen Fehler - und der kam: Alexander Ignjovski ging gegen Volland übermotiviert zu Werke, traf den Angreifer am Fuß und verursachte somit einen berechtigten Strafstoß, den der Gefoulte selbst eiskalt im rechten unteren Eck unterbrachte.

Nur fünf Minuten später war es erneut Volland, der für Gefahr sorgte: Sein Schuss aus 18 Metern krachte an den linken Pfosten - Schwolow wäre nicht mehr herangekommen. Söyüncü antwortete in einer nun völlig offenen, temporeichen und sehenswerten Partie seinerseits mit einem Distanzschuss, der nur Zentimeter über die Querlatte strich und weckte damit seine Mitspieler offenbar. Nur Sekunden später musste Leverkusen gleich doppelt zittern. Niederlechner brachte den Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Tor unte, nur eine artistische Fluggrätsche Wendells auf der Linie verhinderte das 2:1. Christian Günters Nachschuss parierte Leno dann stark.

Doppelter Joker sticht

Ein Beinahe-Eigentor Wendells (72.) läutete die Schlussphase ein, in der es dann zunächst noch einmal etwas ruhiger zuging. Als alles auf ein "schiedlich, friedliches" Remis hindeutete, schickte der eingewechselte Havard Nielsen den ebenfalls eingewechselten Stenzel rechts auf die Reise. Dessen unwiderstehlichem Antritt konnte kein Leverkusener folgen und somit verwandelte der Joker überlegt und flach ins lange Eck. Angesichts der Torchancen und der unglaublichen läuferischen Leistung ging der Last-Minute-Sieg letztlich völlig in Ordnung.

Bayer steckt damit mitten im Abstiegskampf und hat außerdem nur eine kurze Pause: Am kommenden Freitag empfängt man den FC Schalke 04 zum NRW-Duell, während der SC am Samstag zum Schlusslicht SV Darmstadt reist und seine Lage im Kampf um die Europa League weiter verbessern kann.

Stand: 23.04.2017, 17:17