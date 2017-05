Boland vergibt Braunschweiger Führung

Temporeich, hitzig, hart umkämpft: Beide Teams starteten mit Volldampf in das Duell der Gegensätze. In der aufgeladenen Atmosphäre der mit 29.100 Zuschauern ausverkauften Arena in Wolfsburg führten die Rivalen jeden Zweikampf am Limit des Erlaubten.

Braunschweig versuchte das Wolfsburger Offensivspiel durch konsequentes Anlaufen schon tief in der Hälfte des VfL zu stören. Und so blieben zwingende Torchancen zunächst aus. Dann beinahe der Schock für die Hausherren: Der quirlige Christoffer Nyman chippte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Mirko Boland das Kunststück vollbrachte, völlig freistehend aus vier Metern doch noch daneben zu köpfen. 13 Minuten später machte es Gomez besser.

Wolfsburg dominant in Halbzeit zwei

Die Wolfsburger kamen wacher aus den Kabinen und erhöhten den Druck. Daniel Didavi vergab in der 49. Minute nach tollem Pass von Yunus Malli die Chance, zu erhöhen. Sein Schuss aus kurzer Distanz landete nur am Außennetz. Nur wenig später kratzte Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic den Ball nach Kopfball von Gomez gerade noch von der Linie (54.) und parierte in der Folge auch noch einen Kopfball von Didavi (59.).

Braunschweig fand in der zweiten Hälfte den Weg zum Wolfsburger Tor überhaupt nicht, so dass es beim knappen Erfolg für die Gastgeber blieb.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 25.5., 22.50 Uhr

red; sid; dpa | Stand: 25.05.2017, 22:29