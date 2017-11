RB Leipzig etabliert sich nach dem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen in der Spitzengruppe der Liga und bleibt erster Verfolger des Rekordmeisters aus München. Die Tore gegen starke Bremer erzielten Naby Keita (34.) und Bernardo kurz vor Schluss (87.).

Bremen auf Augenhöhe

Von Beginn bewegten sich die abstiegsbedrohten Bremer auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Teilnehmer. Den Gästen war anzumerken, dass der erste Saisonsieg in Hannover viel Selbstvertrauen gegeben hatte. Leipzig dagegen versuchte die Spielkontrolle zu bekommen und hatte auch die bessere Möglichkeiten. Es dauerte jedoch zwanzig Minuten bis die Gastgeber gefährlich wurden. So scheiterte zuerst Diego Demme und danach Yussuf Poulsen an Werder-Torwart Jiri Pavlenka (20.) Dazwischen stand Timo Werner noch bei einem Tor der Leipziger im Abseits.

Es war dann Keita, der mit einem Distanzversuch die Führung für RB brachte. Mit links zirkelte er die Kugel an den Innenpfoten, von wo der Ball ins Tor ging (34.). Bremen blieb jedoch giftig und versuchte durch schnelles Umschaltspiel zum Torerfolg zu kommen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Fin Bartels aus zwanzig Meterm mit einem Distanzversuch (37.).

Leipzig mit Glück

Nach dem Seitenwechsel war Bremen hellwach. Sowohl Bartels (58./75.) als auch Kruse (52./71.) vergaben die wenigen Hochkaräter kläglich. Auf der anderen Seite ergaben sich zunehmend Räume für die angestrebten Konter der Gastgeber. Jedoch versagte erst Werner bei einer Drei-gegen-Eins-Situation (71.), dann setzte Poulsen einen Abschluss knapp daneben (78.).

Erst der eingewechselte Bernardo sorgte für die Entscheidung. Erst prüfte er mit zwei Distanzversuchen Pavlenka, der zweimal glänzend reagierte (85.). Eine Minute später saß dann der dritte Versuch. als Bernardo erneut aus der Distanz abzog und die Kugel links unten einschlug.

Spitzenspiel für RB, Kellerduell in Bremen

Für die Bremer geht es nächste Woche Samstag (02.12.) gegen den VfB Stuttgart in ein richtungsweisendes Spiel im kampf um den Klassenerhalt. Die Leipziger dagegen wollen zur gleichen Zeit bei der TSG Hoffenheim versuchen, den Verfolger auf Abstand zu halten. Danach erwartet die Leipziger der Showdown um das Weiterkommen in der Champions League gegen Besiktas Istanbul (06.12.)