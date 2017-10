Dafür spielte Leipzig mit der Effektivität eines Spitzenteams. Marcel Sabitzer, der erst kurz vor dem Anpfiff für den angeschlagenen Bruma in die Anfangself gerutscht war, erzielte mit dem ersten Leipziger Torschuss gleich die Führung. Aus gut zwanzig Metern schlenzte er den Ball in die linke obere Ecke - keine Chance für Stuttgarts Torhüter Ron-Robert Zieler (23.). Gefährlich wurde es anschließend nur noch, als Timo Werner kurz vor der Pause eine Kostprobe seines Könnens abgab. Dreißig Meter vor dem Tor zog Werner mit Ball das Tempo an, ließ zwei Gegenspieler stehen und verfehlte das Tor dann nur knapp (41.).

Stuttgart spielt erst nach der Pause mit

Nach der Pause wandelte sich das Bild, Stuttgart trat in der zweiten Halbzeit mutiger auf. Trainer Hannes Wolf beließ es zwar bei der nominell defensiven Grundausrichtung, er schien aber in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn der VfB spielte jetzt zielstrebiger nach vorne und hatte durch Takuma Asano gleich zweimal die Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch der Japaner scheiterte zuerst an Leipzigs Keeper Peter Gulacsi (51.) und dann per Hacke am Pfosten (56.).

Lange hielt diese Stuttgarter Druckphase aber nicht an. Leipzig ließ den Ball anschließend wieder gekonnt durch die eigenen Reihen laufen und hielt den VfB Stuttgart damit vom eigenen Tor fern, ohne sich dabei eigene Chancen zu erspielen. Erst in den letzten zwanzig Minuten nahm die Partie wieder an Fahrt auf. Zunächst scheiterte Stuttgarts Joker Chadrac Akolo aus kurzer Distanz an Gulacsi (71.), ehe auf der anderen Seite Leipzig in den Schlussminuten noch zweimal die Entscheidung verpasste. Einen Fernschuss von Sabitzer konnte VfB-Torhüter Zieler erst im Nachfassen festhalten (81,). Und im direkten Duell mit dem eingewechselten Jean-Kevin Augustin behielt Zieler kurz darauf die Nerven und schnappte dem Franzosen in letzter Sekunde den Ball vom Fuß (83.). Die letzte Chance der Partie hatte Leipzigs Kampl, doch seine Direktabnahme nach Vorlage von Augustin ging knapp vorbei (90.+1).

Déjà-vu für RB

Für beide Teams geht es unter der Woche erst einmal im DFB-Pokal weiter. Während Leipzig am Mittwoch (25.10.2017) im Spitzenspiel die Bayern empfängt, bekommt es der VfB Stuttgart am gleichen Tag mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zu tun.

Am 10. Spieltag der Bundesliga gibt es dann für RB Leipzig ein Déjà-vu: Gegner am Samstag (28.10.2017) ist wieder der FC Bayern, gespielt wird diesmal in München. Stuttgart hat einen Tag später ein Heimspiel gegen den SC Freiburg.