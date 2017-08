Sein gegenüber, Ralph Hasenhüttl, war nicht nur mit der fulminanten zweite Hälfte seiner Mannschaft zufrieden. "Die erste Halbzeit war sicherlich nicht viel schlechter. Das Problem war halt, dass wir die Tore nicht gemacht haben" , so der Österreicher.

Augustin überzeugt bei Startelf-Debüt

Hasenhüttl musste wegen muskulärer Probleme auf Stürmer Yussuf Poulsen verzichten, für ihn feierte 15-Millionen-Mann Jean-Kevin Augustin sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Und der französische U21 -Nationalspieler war zunächst der überragende Mann auf dem Platz. In der neunten Minute nahm Augustin nach einem langen Pass den Ball wunderbar mit der Hacke mit, dann überlupfte er seinen Gegenspieler und scheiterte mit einem satten Linksschuss am glänzend parierenden SC -Schlussmann Alexander Schwolow.

Acht Minuten später war Augustin wieder zu schnell für die Freiburger Hintermannschaft, doch ein leichter Schubser von Marc-Oliver Kempf brachte den 20-Jährigen kurz vor dem Abschluss zu Fall. Nach dem Videobeweis blieb die Entscheidung von Schiedsrichter Christian Dingert, weiterspielen zu lassen, bestehen. Augustin stürmte unbeirrt weiter, in der 21. Minute verfehlte sein Schuss von der Strafraumgrenze das Tor nur um wenige Zentimeter. "Er hat gezeigt, dass er eine gute Alternative für uns ist" , lobte Hasenhüttl seinen Neuzugang.

Freiburger Führung wie aus dem Nichts

Die Taktik von SC -Trainer Streich, Emil Forsberg und Naby Keita zuzustellen, um Zuspiele auf die schnellen Stürmer zu verhindern, ging zunächst nicht auf. Wie aus dem Nichts gingen die Gäste aber in Führung: Beim Tor von Niederlechner ließ sich die RB -Verteidigung von einem einfachen Doppelpass und einer Körpertäuschung düpieren.

Der Rückstand brachte die Sachsen zunächst aus dem Konzept. Das Anrennen wurde zunehmend unstrukturierter. Außerdem zeigte sich Leipzig anfällig für Konter: Marco Terazzino hatte das 2:0 auf dem Fuß (36.), RB -Torwart Peter Gulacsi parierte jedoch und stauchte danach seine Mitspieler zusammen.

Chancen im Minutentakt für Leipzig

Auch Trainer Ralph Hasenhüttl dürfte passende Worte gefunden haben, denn Leipzig zeigte zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder zielstrebigen Vollgasfußball. Nach Werners Ausgleich per Kopf gab es für die Hausherren fast im Minutentakt Chancen auf den Führungstreffer, eine davon nutzte Orban, später war wieder Werner zur Stelle. Freiburg wirkte zunehmend überfordert und fand offensiv im zweiten Durchgang fast gar nicht mehr statt. Da halfen auch die Wechsel von Streich nichts, der nach und nach seine komplette Offensivreihe austauschte.