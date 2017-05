Was bis weit in die zweite Halbzeit nach einer Demonstration von Aufsteiger RB Leipzig aussah, wurde am 33. Spieltag doch noch zu einer Machtdemonstration von Meister Bayern München. Innerhalb von elf Minuten drehten die Münchener am Samstag (13.05.2017) in der Schlussphase noch einen 2:4-Rückstand in einen 5:4-Sieg und unterstrichen ihre Vormachtstellung.

Dabei war Leipzig, das trotz der Niederlage als Vize-Meister feststeht, über die längste Zeit der Partie das wachere, spritzigere, effektivere Team gewesen. Schon nach 65 Sekunden markierte Marcel Sabitzer das 1:0 für den Aufsteiger. Danach hatten die Gastgeber sogar mehrere Möglichkeiten, den Vorsprung zu erhöhen. Unter anderem traf Timo Werner den Pfosten (12.).

Als die Bayern besser ins Spiel kamen, gelang Robert Lewandowski per Handelfmeter zum 1:1 (17.). Doch Leipzig überraschte die Bayern-Defensive immer wieder mit schnell und schnörkellos vorgetragenen Angriffen. So wie vor dem 2:1, als Emil Forsberg gegen drei Gegner in den Strafraum dribbelte und Xabi Alonso viel zu spät kam. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Werner sicher (29.).

RB-Blitzstart auch in Halbzeit zwei

Nachdem Yussuf Poulsen zu Beginn der zweiten Hälfte wieder für einen Leipziger Blitzstart gesorgt hatte (47.), schienen die Gastgeber endgültig obenauf zu sein. Denn auch auf das 3:2 durch Thiago (60.) hatte Leipzig wieder die richtige Antwort. Werner stellte mit seinem 21. Saisontor zum 4:2 den alten Abstand wieder her (65.).

Danach schwanden aber bei den Leipziger Spielern, die nach der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation bis Mittwoch Freizeit zum Feiern bekommen hatten, die Kräfte und München wollte unbedingt noch ein Statement abgeben. Stück für Stück verloren die Gastgeber die Kontrolle. Bayern drückte. Lewandowski gab mit seinem 30. Saisontreffer zum 3:4 sechs Minuten vor Schluss das Signal zum Sturmlauf, den David Alaba (90.+1) per Freistoß und Arjen Robben (90.+5) nach einem Solo noch zum 5:4 vollendeten.

Bundesliga-Rekord zunächst verpasst

Leipzig verpasste den 21. Saisonsieg, womit die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl Bayern München als erfolgreichsten Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte abgelöst hätten. Die Bayern feierten dagegen in der ausverkauften Arena vor der eigenen Fankurve die Auferstehung gegen den härtesten Verfolger.

Für RB geht die Aufstiegssaion am 34. Spieltag auswärts bei Eintracht Frankfurt zu Ende. Meister Bayern bekommt im letzten Spiel vor heimischem Publikum gegen den SC Freiburg die Schale überreicht.

Thema in: Sportschau, Samstag, 13.5., 18 Uhr