Das 2:2 (2:1) ging am Ende in Ordnung, weil beide Teams je eine Halbzeit lang überlegen waren. RB hätte die Partie zwar auch vorzeitig entscheiden können, am Ende war dann aber auch für die Gäste aus Gladbach mehr möglich.

Hecking lobt sein Team

So sah es auch Gäste-Coach Dieter Hecking: "Es war ein richtig gutes Bundesligaspiel. In der ersten Hälfte hätten wir uns cleverer gegen den Ball anstellen müssen, aber nach der Pause haben wir gezeigt, dass wir auch sehr viel Qualität haben. Es hätte für mich noch einen Elfmeter nach einem Foul an Lars Stindl geben müssen, aber wir haben auch so mit dem zweiten Tor für eine starke Leistung belohnt."

Sein Kollege Ralph Hasenhüttl hingegen haderte ein wenig: "Wir haben es verpasst, den Ertrag für unseren Riesenaufwand und das fast beängstigend gute Spiel in der ersten Halbzeit einzufahren. Wir müssen einfach das dritte Tor machen, aber am Ende ist uns die Stabilität verloren gegangen. Da musst du dann fast noch froh sein, den Punkt mitzunehmen."

Fünf Neue in der Startelf

Bei den Bullen hatte Hasenhüttl gegenüber dem 1:1 in der Champions League gegen Monaco gleich auf fünf Positionen rotiert: Unter anderem bekam Kapitän und Abwehrchef Willi Orban eine Pause, ebenso Diego Demme im Mittelfeld und Außenstürmer Marcel Sabitzer.

Die Gladbacher hatten nur einen Neuen im Team: Jonas Hofmann kam für Patrick Herrmann in die Mannschaft. Und genau dieser Wechsel hätte sich beinahe schon nach knapp zwei Minuten für die Gäste ausgezahlt. Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite hatte Hofmann in der Mitte das leere Tor vor sich - er drosch den Ball aber weit über den Kasten.

Fahrlässigkeit rächte sich

Diese Fahrlässigkeit rächte sich eine Viertelstunde später: Bernardo passte von links flach in die Mitte, da löste sich Timo Werner geschickt von den Gladbacher Innenverteidigern und schob den Ball zur 1:o-Führung ins Tor. Der Assist von Bernardo blieb aber nicht die einzige Torbeteiligung des Außenverteidigers.

Bei einem Gladbacher Konter in der 25. Minute foulte er Hofmann elfmeterreif - Thorgan Hazard traf vom Punkt zum Ausgleich. Dass der Belgier überhaupt antrat, war mutig: Im vergangenen Duell der beiden Teams war Hazard mit einem Strafstoß noch an Peter Gulacsi gescheitert, da verlor der VfL mit 1:2.

Augustin mit der Führung

Danach übernahm aber sofort der Gastgeber wieder die Herrschaft über das Geschehen - und wurde schnell belohnt. Der wiedergenesene Naby Keita spielte nach einer halben Stunde einen Traumpass auf Jean-Kevin Augustin, der dann mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck Yann Sommer im Gladbacher Tor keine Chance ließ.

Leipzig hielt den Druck danach hoch, war aber hinten verwundbar. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte landete ein zu kurz abgewehrter Ball von Gulacsi genau auf dem Fuß von Raffael, der Brasilianer nahm das Geschenk aber nicht an und schob die Kugel knapp neben das leere Tor.

Wechsel-Fehler von Hasenhüttl

Nach der Pause machten die Leipziger dann zunächst weiter Druck, ließen aber die Zielstrebigkeit Richtung Tor vermissen. Hasenhüttl gab dann von der Bank aus das Zeichen zum Rückzug, als er Stürmer Augustin durch Demme als drittem Sechser ersetzte. Dieser Wechsel ging nach hinten los.

Nicht nur, dass die Gastgeber das Spiel nach vorne fast einstellten. Nach einer Stunde behinderten sich Demme und Keita vor der eigenen Strafraum gegenseitig, und aus dem Ballverlust machte der bis dahin unsichtbare Lars Stindl mit einem herrlichen Schlenzer den 2:2-Ausgleich.

Rot für Keita

Danach wurde der Bruch im Spiel der Bullen noch deutlicher, nach vorne ging so gut wie gar nichts mehr. Und am Ende musste die Leipziger sogar noch froh sein, den Punkt über die Zeit zu bekommen, denn die letzten zehn Minuten mussten sie in Unterzahl auskommen: Keita hatte Christoph Kramer mit den Stollen im Gesicht verletzt und dafür zu Recht die Rote Karte gesehen.

Die Gladbacher spielen nun am kommenden Dienstag (19.09.17) um 18.30 Uhr zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Leipzig tritt zwei Stunden später beim FC Augsburg an.