Nach einer schwachen ersten Hälfte und verdientem 0:1-Rückstand durch einen frühen Treffer von Fabian Johnson (7.) kam Bayer 04 Leverkusen am 9. Bundesliga-Spieltag mit Macht zurück und holte im rheinischen Duell noch einen 5:1-Sieg.

Sven Bender (48.), Leon Bailey (59.) und Julian Brandt (61.) drehten am Samstag (21.10.2017) die Partie innerhalb weniger Minuten. Kevin Volland mit dem 4:1 nach einem Konter (69.) und Joel Pohjanpalo (81.) setzten die Schlusspunkte. "Da ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann", meinte Borussia-Verteidger Matthias Ginter. "Wir hatten die Chancen auf das 2:0 und 3:0 und verlieren dann komplett den Faden."

Blick nach vorn in Leverkusen

Nach zuletzt zwei Remis in Folge hat Leverkusen mit dem Sieg wieder Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Mönchengladbach kassierte nach zwei Siegen wie beim 1:6 in Dortmund wieder eine schmerzhafte Niederlage, bleibt aber mit 14 Punkten in Kontakt zu den Europacup-Rängen.