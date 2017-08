Gladbachs bezwang "Lieblingsgegner" 1. FC Köln in einer rasanten Partie verdient mit 1:0 (0:0). Elvedi (49.) erzielte kurz nach der Pause in seiner 47. Erstliga-Begegnung sein Premieren-Tor für die Borussia, die ihre Bilanz gegen den Rivalen auf 48 Siege in 87 Bundesliga-Duellen schraubte. "Ich denke, dass es ein verdienter Sieg war, weil wir mehr nach vorne gemacht haben", meinte Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Während Gladbach eine insgesamt überzeugende Vorstellung zeigte, haderte Europa-League-Teilnehmer Köln mit der altbekannten Auswärtsschwäche. Zum achten Mal in Folge blieb der FC Saison übergreifend auf fremden Plätzen ohne Sieg. Gladbach übernahm gegen zunächst abwartende Gäste schnell das Kommando. Über die linke Seite stießen Thorgan Hazard und Oscar Wendt immer wieder bis zur Grundlinie vor und sorgten wie Ibrahima Traore auf der anderen Seite Druck.

Erste Chancen für Gladbach

Die Folge waren Chancen fast im Minutentakt. Die beste vergab Lars Stindl, der aus zehn Metern in die Arme von Schlussmann Timo Horn schoss (16.). Nach nur 18 Minuten hatte die Borussia schon sieben Torschüsse auf dem Konto, der FC keinen einzigen. Der erste hätte allerdings beinahe ins Ziel gefunden: Neuzugang Jhon Cordoba tauchte plötzlich frei vor Yann Sommer auf, der Schweizer Nationaltorhüter parierte (19.).

Insgesamt blieb das Hecking-Team die spielfreudigere Mannschaft, wechselte schnell die Seiten und gewann viele Zweikämpfe - einzig die Belohnung blieb aus. Köln blieb über Cordoba bei Kontern immer gefährlich.

Konter bringt Borussia die Führung

Unmittelbar nach dem Wechsel kam Gladbach zur verdienten Führung. Stindl schickte Traor auf links. Dessen flache Hereingabe verwertete Elvedi aus fünf Metern durch die Beine von Horn. Schiedsrichter Deniz Aytekin überprüfte kurz mit Hilfe des Video-Referees eine mögliche Abseitsstellung Traores, gab dann aber das Tor.

Erst danach spielte Köln mutiger nach vorn. Elvedi verhinderte mit einer Risiko-Grätsche gegen Cordoba kurz nach seinem Tor den Ausgleich (50.). In einer nun offenen Begegnung ging es hin und her, wobei die Borussia dem zweiten Tor näher war, die Konter aber nicht zielstrebig genug ausspielte. Trotzdem reichte es zum knappen Sieg.

Am Freitag geht es für Köln mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV weiter. Borussia Mönchengladbach muss einen Tag später zum FC Augsburg.