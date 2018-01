Die Rheinhessen drehten einen Rückstand und gewannen 3:2 (1:1) gegen den VfB Stuttgart, der auswärts weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Holger Badstuber (19.) traf zur Führung für die Schwaben, Muto (45.+2 und 54.) drehte die Partie zu Gunsten der Mainzer. Gerrit Holtmann (64.) erhöhte, ehe Daniel Ginczek (90.+1) noch einmal verkürzte.

"Wir haben mit einer großartigen Mentalität auf das 0:1 reagiert und zum richtigen Zeitpunkt das 1:1 gemacht. Wir waren uns in der Pause sicher, das Spiel heute zu drehen. Ein hochverdienter Sieg für uns", zeigte sich der Mainzer Trainer Sandro Schwarz sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Das war heute überragend, wie alle gefightet haben. Diese Mentalität müssen wir in jedem Spiel zeigen" , sagte der Mainzer Winterzugang Nigel de Jong. "Wir sind maximal enttäuscht. Das war wahrscheinlich unser schwächstes Spiel in dieser Saison. Wir haben die meisten Zweikampfduelle verloren und ohne die nötige Schärfe gespielt" , sagte VfB-Trainer Hannes Wolf.