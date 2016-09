1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 2:3

Die Werkself gewann am Samstag (24.09.2016) dank eines Dreierpacks des Mexikaners mit 3:2 (1:2) beim 1. FSV Mainz 05. Seinen drei Treffern (32./66./90.+2) standen die FSV-Tore durch Yunus Malli (31.) und Stefan Bell (35.) gegenüber.

"Es war ein bisschen Glück dabei, aber das späte Tor war auch die Belohnung für die harte Arbeit, vor allem in der zweiten Halbzeit", freute sich Chicharito und sein Trainer Roger Schmidt lobte: "Ein Spieler wie er ist enorm wichtig für uns, weil er nicht viele Aktionen für einen Treffer braucht." Mainz-Trainer Schmidt gab zu: "Wir haben das Spiel ganz klar in der zweiten Halbzeit verloren. Da hatten wir keine Entlastung mehr."

Intensive Partie

In der Mainzer Arena gingen beide Mannschaften von Anfang an mit hoher Intensität zu Werke. Mainz musste früh Innenverteidiger Leon Balogun verletzt ersetzen, kam aber nach der ersten Chance durch einen Schuss von Gaetan Bussmann immer besser in Fahrt.

Nachdem Jhon Cordoba noch den mitgelaufenen Pablo De Blasis übersehen hatte (28.), machte es kurz darauf Levin Öztunali besser und bediente Malli, der mit seinem dritten Saisontor das 1:0 erzielte. Kurz darauf nutzte Leverkusen nach einbem Abwehrfehler von Bell seine erste ernsthafte Offensivaktion zum 1:1. Doch Bell legte nach einer Ecke wieder für Mainz vor.

Gäste in Halbzeit zwei stärker

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm dann Leverkusehn deutlich das Kommando. Joel Pohjanpalo, der erstmals von Beginn an randurfte, verpasste nach guter Vorarbeit von Chicharito die Möglichkeit zum erneuten Ausgleich (49.).

Mit Stefan Kießling für Pohjanpalo brachte Schmidt dann mehr Präsenz in den Strafraum. Kießling legte dann auch per Kopf das 2:2 durch einen abgefälschten Chicharito-Schuss auf und ließ vor dem 3:2 durch den Mexikaner einen langen Ball des eingewechselten Jonathan Tah über den Kopf rutschen.

Europacup-Spiele vor der Brust

Leverkusen rückt nach dem ersten Auswärtssieg der Saison ins Mittelfeld vor. Beide Mannschaften sind in der kommenden Woche im Europacup-Einsatz. Leverkusen ist am Dienstag in der Champions League bei AS Monaco gefordert. Die Mainzer müssen am Donnerstag in der Europa League beim FK Qäbälä in Aserbaidschan antreten.