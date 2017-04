Die erschreckend lethargisch wirkende Hertha fand offensiv so gut wie gar nicht statt. Nach der Halbzeitansprache von Berlins Coach Pal Dardai kamen die Gäste agiler aus der Kabine. Salomon Kalou hatte wenig später dann auch die Führung auf dem Fuß, doch Geburtstagskind Jannik Huth im Mainzer Tor parierte aus kurzer Entfernung prächtig (49.). Mainz kämpfte sich zurück in das Spiel - immer wieder frenetisch angefeuert von den Fans. Die blassen Gäste brachten den lang ersehnten Heimsieg nicht mehr wirklich in Gefahr.

"Es war ein verdienter Sieg für Mainz" , sagte Gästetrainer Pal Dardai. "In der ersten Halbzeit waren wir nicht anwesend, was Mut angeht und die taktische Disziplin. Wir haben immer einen Schritt nach hinten gemacht. Wenn man ehrlich ist, haben wir in der ersten Hälfte keine Chance gehabt."

Mainz nun zu den Bayern

Für die Mainzer wird es auf der Saison-Zielgeraden nicht leichter: Am kommenden Samstag (22.04.17) muss Mainz zum Tabellenführer FC Bayern. Zeitgleich empfängt Hertha BSC den Mainzer Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Wolfsburg im Olympiastadion.

red/sid/dpa | Stand: 15.04.2017, 18:27