Trotz großer Rotation von Trainer Jupp Heynckes gewann der Branchenführer souverän 2:0 (2:0) beim FSV Mainz 05 und feierte eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinale im DFB -Pokal am Dienstag (06.02.18) beim Drittligisten SC Paderborn. Franck Ribéry traf zur Führung (33.), James legte noch in der ersten Halbzeit nach (44.). Die Mainzer, die am Mittwoch im Pokal-Derby bei Eintracht Frankfurt spielen, stecken nach der fünften Heimpleite der Saison weiterhin tief im Abstiegskampf. "Jetzt sind wir auf dem Relegationsplatz" , resümierte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz leicht genervt nach der Partie am Sportschau-Mikrofon, "das ändert nichts daran, dass wir Spiele gewinnen müssen. Und das werden wir angehen."

Lewandowski auf der Bank

Die auf sieben Positionen veränderten Bayern brauchten ein paar Minuten, ehe sie wie gewohnt die Spielkontrolle übernahmen. Heynckes hatte mit Blick auf die erste englische Woche des Jahres zahlreiche Stars zunächst nur auf die Bank gesetzt - unter anderem bis zur 62. Minute "Mainz-Schreck" Robert Lewandowski, der in seinen bis dahin 14 Ligaspielen gegen den FSV 13 Tore erzielt hatte. Für den Polen begann im Sturmzentrum Nationalspieler Sandro Wagner.

Der neu formierte Bayern-Sturm mit Wagner, Weltmeister Thomas Müller und Ribéry hatte zunächst aber etwas Mühe mit der in der Anfangsphase sicher stehenden FSV-Abwehr. Die Zuschauer in der Mainzer Arena bekamen in den ersten 20 Minuten nur wenige Bayern-Kombinationen zu sehen. Die Gastgeber verteidigten aggressiv und suchten selbst mutig ihre Chancen.