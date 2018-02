Leverkusen zu harmlos

Insgesamt gelang es den Gastgebern gegen sehr gut organisierte und energische Schalker nie, ihre Offensivkraft zu entfalten. Sie gaben erst in der zweiten Hälfte einen Schuss ab, der auch auf das Schalker Tor ging. "Ich denke, wir waren bis zur gelb-roten Karte die dominierende Mannschaft und haben Leverkusen gut vom Tor weggehalten", meinte S04 -Manager Christian Heidel nach der Partie bei "Sky".

Leverkusen - das in den vergangenen vier Spielen drei Mal ohne eigenen Treffer blieb - muss am nächsten Spieltag beim VfL Wolfsburg versuchen, nicht den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren. Dabei müssen die Rheinländer neben Kohr auch auf den gelbgesperrten Retsos verzichten. Schalke 04, bei dem Burgstaller ebenfalls seine fünfte gelbe Karte sah, kann nach zwei Siegen in Folge zu Hause gegen Hertha BSC seinen Aufwärtstrend bestätigen.

Thema in: Sportschau Bundesliga am Sonntag, u.a. WDR Fernsehen, Sonntag, 25.02.2018 ab 21.45 Uhr