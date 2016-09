Bayer Leverkusen - FC Augsburg 0:0

Charles Aranguiz (72.) vergab dabei einen Foulelfmeter kläglich - schon vier Tage zuvor bei der Niederlage in Frankfurt (1:2) war Javier "Chicharito" Hernandez vom Punkt gescheitert. Mit einem Sieg aus vier Spielen steht das Team von Trainer Roger Schmidt nur auf Rang zwölf - viel zu wenig für den Champions-League-Teilnehmer.

"Wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben uns 90 Minuten lang an Augsburg abgearbeitet, das Spiel ging nur in eine Richtung. Aber das Toreschießen fällt uns im Moment sehr schwer" , sagte Schmidt. "Auf den letzten 30 Metern vor dem gegnerischen Tor fehlt uns etwas der Esprit und die Idee."

Seine Elf war wie erwartet auch deutlich überlegen, aber anfangs eher harmlos. Eine frühe Chance von Chicharito (3.) war lange Zeit das einzige Highlight einer ganz schwachen ersten Hälfte. Sein starker Sturmkollege Kevin Volland hatte sich über links durchgesetzt, seine Flanke verpasste der Mexikaner jedoch haarscharf. In der Folge fand Bayer selten den nötigen Raum und erlaubte sich zu viele einfache Fehler.

Kacar für Kohr

Die größte Gerlegenheit vergab dann Leverkusens Aranguiz nach einem starken Angriff, aus zehn Metern schoss er jedoch freistehend über das Tor (43.). Augsburg brachte derweil kaum mal einen gefährlichen Konter zustande. Bei Bayer gab der 17,5-Millionen-Zugang Aleksandar Dragovic sein Debüt in der Innenverteidigung und wurde dabei wenig gefordert. Bei Augsburg vertrat Gojko Kacar den verletzten Dominik Kohr und stopfte effektiv Löcher im Mittelfeld.

Nach der Pause änderte sich wenig. Chicharito (46.) und Hakan Calhanoglu (56.) prüften Augsburgs Torwart Marwin Hitz, wirklich zwingend wurde Leverkusen aber weiterhin nicht - und nach rund einer Stunde gab es erstmals Pfiffe von den Tribünen. Die Stimmung besserte sich deutlich, als Stefan Kießling als Joker sein Comeback gab (65.). Der Publikumsliebling hatte es nach hartnäckigen Hüftproblemen erstmals in den Kader geschafft. Den Elfmeter holte wenig später allerdings Volland heraus - doch Aranguiz schoss weit am Tor vorbei. In der Nachspielzeit zwang Kießling Hitz per Kopf zu einer letzten Glanzparade.

"Wir haben heute mit viel Leidenschaft dagegengehalten, auch als Leverkusen noch mal viel Qualität von der Bank gebracht hat" , sagte FCA-Coach Dirk Schuster. "Beim Elfmeter hatten wir natürlich Glück, aber das war heute ein Punkt für die Moral."

Am Samstag nach Mainz

Am Samstag (24.09.16) gastiert Bayer Leverkusen beim 1. FSV Mainz und hofft auf den zweiten Saison-Dreier. Zeitgleich am Nachmittag empfängt der FC Augsburg den SV Darmstadt 98.