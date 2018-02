Lediglich Torwat Timo Horn und den teilweise unpräzisen Abschlüssen hatte es das Schlusslicht in dieser Phase zu verdanken, dass Leipzig nicht deutlicher in Führung ging. Erst in den letzten Minuten der ersten Halbzeit traute sich Köln mehr nach vorne zu und hatte Pech, dass Jorge Meré bei seinem Treffer im Anschluss an eine Ecke im Abseits stand (42.).

Kölner Druck in Halbzeit zwei

Die letzten Minuten schienen den Gästen aber Mut für Durchgang zwei gemacht zu haben. Deutlich aggressiver ging die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck zu Werke und erspielte sich bis zur 60. Minute ein optisches Übergewicht und ein Chancenplus (6:0 Schüsse). Ein Treffer aber gelang den Kölnern zunächst nicht, bis dann Koziello bei seinem Startelf-Debüt mit seinem Premieren-Tor für den Ausgleich sorgte.

Köln ließ nicht locker und belohnte sich gegen müder wirkende Leipziger durch Bittencourt mit dem 2:1. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg zogen die "Geißböcke" nach Punkten mit dem Hamburger SV auf Platz 17 gleich. Mainz und Relegationsplatz 16 sind jetzt nur noch sieben Zähler entfernt. Leipzig verpasste am Ende einer englischen Woche den Sprung auf Platz zwei und hängt erst einmal auf Rang sechs fest.

Kellerduell und Spitzenspiel

Der 1. FC Köln könnte am Sonntag im Heimspiel gegen den zuletzt formverbesserten VfB Stuttgart mit einem Sieg weiter Boden gut machen. Leipzig hat im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation im Topspiel am Samstagabend Borussia Dortmund zu Gast.

