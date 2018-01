Hamburg überzeugt mit Kampf

Im zweiten Abschnitt übernahm Leipzig wieder die Kontrolle, doch zu selten kreierte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl echte Tormöglichkeiten. Der HSV zeigte unterdessen viel Leidenschaft. Bobby Wood hatte in der 61. Minute den Führungstreffer für die Norddeutschen auf dem Fuß, wurde jedoch abgeblockt. Danach kamen die Hanseaten immer wieder zu einigen Halbchancen. Leipzig wurde erst wieder in der Schlussphase gefährlich. Zuerst vergab Sabitzer eine gute Freistoßgelegenheit (77.). In der Schlussminute parierte HSV-Keeper Christian Mathenia einen abgefälschen Schuss stark.

Video starten, abbrechen mit Escape Hollerbach: "Haben noch viel Arbeit" | Sportschau | 27.01.2018 | 01:03 Min. | Verfügbar bis 27.01.2019 | Das Erste

Mit der gezeigten Leistung können die Hanseaten mit Rückenwind in das anstehende Heimspiel gegen Hannover am nächsten Sonntag gehen. RB muss sich dagegen beim Topspiel am Samstagabend in Mönchengladbach mächtig steigern, um weiter vorne mitzumischen.