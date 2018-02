Der Vizemeister, der ohne die kurzfristig erkrankten Marcel Sabitzer und Diego Demme antrat, ging durch Dayot Upamecano in Führung (17. Minute), Naby Keita legte mit einem abgefälschten Freistoß nach (70.). Die Augsburger verpassten durch die Niederlage den Sprung auf die Plätze für das europäische Geschäft.

Leipzig macht Druck

Nach kurzer Findungsphase zu Beginn erhöhten die Gastgeber bereits früh das Tempo und setzten den FCA unter Druck - nach einer guten Viertelstunde scheiterte zunächst Timo Werner an Augsburgs Keeper Marwin Hitz. Hitz hielt auch den kurz darauf folgenden Fallrückzieher von Yussuf Poulsen, doch von den Händen des Torhüters sprang der Ball genau vor die Füße von Upamecano. Dessen Treffer zum 1:0 war der 100. der Leipziger Bundesliga-Geschichte.

Auch wenn die Gäste von Trainer Manuel Baum nach einer halben Stunde besser in die Partie fanden und in Person von Michael Gregoritsch auch eine gute Gelegenheit hatten (35.), ging das 1:0 zu Pause in Ordnung. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl war insgesamt gefährlicher, hatte die besseren Ideen.

Erst Keitas Freistoß erlöst RB

Die zweite Halbzeit begannen die Leipziger zunächst gegen den Ball ungewohnt defensiv - das bereitete den Augsburgern tatsächlich sichtbar Probleme. Bei eigenem Ballbesitz hielt RB den Druck hoch und spielte sich immer wieder aussichtsreiche Situationen heraus. Die Verwertung dieser war aber mangelhaft, so blieb der kampfstarke FCA lange im Spiel. Schließlich war es Keitas Freistoß, der von Martin Hintereggers Kopf aus ins Tor prallte und das 2:0 bedeutete. Kevin Kampl hatte nach 78 Minuten noch einen Lattentreffer zu verzeichnen, Hitz zeigte noch einige gute Paraden - es hätte auch noch deutlicher werden können, auch wenn die Gäste sich nie hängen ließen.

"Wir waren relativ gut im Spiel, aber unter dem Strich ist der Sieg der Leiziger in Ordnung", meinte auch Augsburgs Rani Khedira nach der Partie. Leipzigs Trainer Hasenhüttl: "Wir haben heute etwas anders gespielt als zuletzt. Das war ein taktisch geprägtes Spiel von uns, in dem viele Sachen aufgegangen sind. Das ist vielleicht offensiv nicht so attraktiv, dafür aber sehr effektiv."

Leipzig spielt nun zunächst am Donnerstag in der Europa League gegen Neapel, am Montag reist der Vizemeister dann zur Frankfurter Eintracht. Augsburg bekommt es am Sonntag mit dem VfB Stuttgart zu tun.