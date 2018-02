Yuya Osako brachte die Kölner in Führung (30.). 96-Torjäger Niclas Füllkrug (37.) sicherte den Gästen mit seinem zehnten Saisontreffer den Punkt. Pech hatten die Kölner kurz vor Schluss, als der vermeintliche Siegtreffer von Claudio Pizarro auf Hinweis des Videoassistenten aberkannt wurde.

Rutenbeck: "Bittere, aber richtige Entscheidung"

"In den letzten 20 Minuten waren wir gefühlt dem Siegtreffer näher. Aber auch aufgrund der Hannoveraner Chancen war das Ergebnis am Ende gerecht" , zeigte sich FC -Trainer Stefan Ruthenbeck in der "Sportschau" realistisch. Sein Gegenüber Andre Breitenreiter war ebenfalls mit dem Remis zufrieden: "In der Schlussphase haben wir sicherlich viel Glück gehabt und heute bin ich ganz sicher der größte Freund des Videobeweises."

Köln mit starkem Beginn

Vor 48.400 Zuschauern suchte Köln von Beginn an sein Heil in der Offensive. In der zehnten Minute wurden kurz nacheinander Osako als auch Simon Terodde in letzter Sekunde an einem erfolgreichen Abschluss gehindert. Hannover spielte aber ebenfalls gefällig nach vorne. Matthias Ostrzolek und Ihlas Bebou scheiterten nach einer knappen Viertelstunde mit gefährlichen Distanzschüssen. Osako nutzte dann nach einer halben Stunde eine Unachtsamkeit mit einem Schuss in die kurze Ecke zur FC-Führung. Danach kam Hannover auf. Nachdem Bebou noch scheiterte, machte es Füllkrug nach Zuspiel von Iver Fossum besser und netzte zum verdienten Ausgleich ein.

Hannover im Glück

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Sowohl Terodde (51.) wie auch der eingewechselte Simon Zoller (63.) wurden zu Unrecht frei vor dem Tor mit Abseits zurückgewunken. Die beste Möglichkeit für 96 vergab Felix Klaus in der 57. Minute. In der Schlussphase drängte der FC auf den Sieg. Dramatisch wurde es kurz vor dem Schlusspfiff: Marcel Risse flankte auf Pizarro, der zum umjubelten Siegtreffer einköpfte. Nach Hinweis des Videosassistenten nahm Schiedsrichter Markus Schmidt das Tor allerdings aufgrund einer Abseitsstellung von Risse zu Recht zurück.