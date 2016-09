1. FC Köln - SC Freiburg 3:0

Bereits zur Pause war die Partie beim 3:0 (3:0) entschieden. Zweimal Anthony Modeste (29. und 43.) sowie Leonardo Bittencourt (31.), der später mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden musste, sorgten für die klare Führung in einem einseitigen Spiel.

"Auf die Socken bekommen"

Freiburg-Torhüter Alexander Schwolow gab zu: "In der ersten Halbzeit haben wir a uf die Socken bekommen, es waren unglückliche Gegentore, vor allem die beiden nach Standardsituationen." Immerhin haben wir uns nie aufgegeben und hätten durchaus ein oder zwei Tore verdient gehabt."

Sein Trainer Christian Streich erklärte die Abwehrprobleme so: "Wir hatten in dieser Woche drei angeschlagene Innenverteidiger im Training. Aber ich bin insgesamt nicht unzufrieden mit unserer Leistung, Köln war einfach effektiver."

"Mehr Wert auf Standards gelegt"

FC-Mittelfeldmann Marco Höger war zufrieden: "Die erste Halbzeit war entscheidend, da waren wir sehr effektiv. Die Tabellenführung ist für die Stadt und die Leute natürlich toll. Aber die Saison ist noch sehr lang." Sein Trainer Peter Stöger analysierte: "Wir hatten vergangenes Jahr wenig Gefahr durch Standards ausgestrahlt, da haben wir jetzt mehr Wert drauf gelegt. Modeste ist für mich noch nicht am Zenit, da ist schon noch ein bisschen was drin." Modeste "Es war ein Super-Abend für uns. Mal gucken, ob für den FC in dieser Saison sogar europäisch etwas möglich ist."

Horn wieder für Müller im Tor

Der einzige Personalwechsel bei den Kölnern nach dem 0:0 in Wolfsburg war ein bedeutender: Stöger konnte im Tor wieder auf Timo Horn bauen. Der Gewinner der Olympischen Silbermedaille hatte seine Adduktorenverletzung auskuriert und kehrte für Nachwuchsmann Sven Müller in die Startelf zurück.

Streich verzichtete nach dem 3:1 gegen Champions-League-Teilnehmer Gladbach dagegen auf Änderungen - und seine Mannschaft hatte die erste Chance des Spiels. Niederlechner (5.) kam im Strafraum überraschend an den Ball, sein Abschluss bereitete Horn aber keine Mühe. Die Freiburger waren in dieser Phase häufiger am Ball, gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe - hatten gegen die gewohnt sichere Kölner Abwehr aber bis zur Halbzeit keine nennenswerten Gelegenheiten mehr.

Söyüncü überfordert

Stattdessen kamen Modeste (9.) und Marcel Risse (14.) nach einer starken Einzelleistung zu vielversprechenden Abschlüssen. Einen Eckball Risses verwertete Modeste dann per Kopf zur Führung. Keine zwei Minuten später nutzte Yuya Osako einen schweren Fehler von Caglar Söyüncü und legte quer auf Bittencourt, der nur noch einschieben musste. Kurz vor der Halbzeit war Modeste erneut mit "Köpfchen" zur Stelle.

Streich reagierte in der Halbzeit, erlöste den völlig überforderten Söyüncü und wollte mit der Hereinnahme von Mittelstürmer Nils Petersen die Offensive stärken. Wie schon im ersten Durchgang hatte Niederlechner die erste Großchance, blieb aber ein wenig im Rasen hängen und schlenzte den Ball am Tor vorbei. Danach stand die FC-Deckung wieder sicherer, überließ dem Sportclub das komplette Mittelfeld und lauerte nur noch auf Konter.

Petersen im Pech

Als der ansonsten starke Mergim Mavraj in der Defensive einmal die Übersicht verlor, hätte Petersen in der 71. Minute beinahe das 1:3 erzielt. Sein Versuch aus 18 Metern strich aber Zentimeter am linken Torwinkel vorbei. Auch Niederlechner hatte elf Minuten vor dem Ende noch eine Doppelchance, scheiterte aber jeweils am hervorragend reagierenden Horn.

Die Kölner, die nach Spielen immer noch ohne Gegentor dastehen, können ihre traumhafte Tabellensituation nun mindestens bis zum kommenden Mittwoch (21.09.16) genießen - dann treten sie beim FC Schalke an. Freiburg hat am Tag davor mit dem Hamburger SV einen Gegner zu Gast, der eher auf Augenhöhe sein dürfte als der FC.