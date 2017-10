Dramatik kurz vor Schluss

Nach der Pause hatten die Gäste dann die erste Chance: Maximilian Eggestein tauchte plötzlich frei vor dem Kölner Tor auf - er schoss aber deutlich vorbei. Auf der anderen Seite scheiterte der auffällige Leonardo Bittencourt an Werder-Keeper Jiri Pavlenka (55.). Köln erhöhte den Druck, rannte aber zu hektisch an.

Dennoch ergaben sich große Gelegenheiten für die Geißböcke. Zuerst vergab Guirassy eine Einschussgelegenheit, indem er statt abzuschließen noch einen Haken schlug (81.). Fünf Minuten später musste es zwingend 1:0 für die Kölner stehen, aber wieder vergab Guirassy die Riesenchance zum Sieg kläglich. Auf der Gegenseite sicherte Konstantin Rausch noch einmal auf der Linie (90.) das Remis für die Gastgeber.

Köln sieglos ins Derby

Der FC muss nun im DFB-Pokal zu Hertha BSC reisen, bevor es am nächsten Samstag (28.10.) zum rheinischen Duell mit Bayer Leverkusen kommt. Für Bremen geht ebenfalls im Pokal weiter. Die Werderaner treffen dort auf Hoffenheim. Danach folgt in der Liga am Sonntag (29.10.) das nächste wichtige Spiel zuhause gegen den FC Augsburg.