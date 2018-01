1. FC Köln - FC Augsburg 1:1

Milos Jojic erzielte am Samstag (27.01.2018) in einer umkämpften Partie die Führung für Köln (40. Minute), Caiuby glich für die Gäste aus Augsburg spät aus (77.). Der 1. FC Köln war lange Zeit das bessere Team, ehe Augsburg in der Schlussphase aufdrehte. Trotzdem konnten die Kölner den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz vorerst von acht auf sieben Punkte verkürzen.

Auch Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck bewertete das Unentschieden positiv. "Es war ein 1:1, wir haben einen Punkt gewonnen und wieder ein bisschen verkürzt auf den einen oder anderen Kontrahenten unten", sagte Ruthenbeck in der "Sportschau". "Darauf lässt sich aufbauen."

Jojic zaubert Köln in Führung

Auf die Kölner wartete gegen Augsburg eine ungewohnte Aufgabe. Der FCA zog sich weit zurück und kam in der gesamten ersten Hälfte zu keiner nennenswerten Torchance, Köln musste das Spiel machen. Und das gelang dem Team von Ruthenbeck gar nicht so schlecht, auch wenn es zunächst selten gefährlich wurde. Erst als Jojic Yuya Osako auf die Reise schickte und der wiederum Simon Terodde bediente, sahen die Zuschauer die erste dicke Torchance. Doch Augsburgs Torhüter Marwin Hitz wehrte diesen Abschluss aus kurzer Distanz reaktionsschnell zur Ecke ab (26.).