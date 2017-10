Bayern rotiert auf fünf Positionen

Heynckes rotierte kräftig. Fünf frische Kräfte brachte der 72-Jährige, darunter auch James und Tolisso. Stars wie Jerome Boateng, Müller und Joshua Kimmich sollten vor den Leipzig-Prüfungen zunächst eine Pause erhalten. Die Bayern hatten durch das 2:2 des BVB eine zusätzliche Motivationsspritze erhalten: Das Team von Heynckes wollte dem Meisterschaftskontrahenten zumindest auf die Pelle rücken, begann aber ungewohnt verhalten.

Hamburg verteidigt gut

Gegen die zeitweise mit Fünferkette agierende HSV-Defensive fehlte Arjen Robben und Co. zunächst die zündende Idee, die Gastgeber glichen die individuelle Unterlegenheit in der Anfangsphase mit leidenschaftlichem Einsatz aus. Und so schnellte der Puls der Zuschauer erst kurz vor dem Halbzeitpfiff in die Höhe, als Jung Coman von den Beinen holte und vorzeitig in die Kabine musste.

München vergibt viele Chancen

Auch mit der Führung im Rücken agierten die Münchner, die am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB -Pokals in Leipzig ran müssen, längst nicht immer souverän. Hahn kam dem Ausgleich ziemlich nahe, als er Ulreich mit seinem Linksschuss alles abverlangte (53.). Da der eingewechselte Thiago mit einem feinen Versuch aus der Distanz nur den Pfosten traf und Bayern einige weitere Chancen liegen ließ, gab der HSV die Hoffnung auf einen Punkt lange nicht auf und kämpfte verbissen. Am Ende aber vergebens.

Für Hamburg geht es in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin weiter. Bayern muss nach dem Pokalspiel am Mittwoch in Leipzig am Samstag wieder gegen die Roten Bullen ran. Dann im Topspiel der Liga (18.30).