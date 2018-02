Kramaric und Szalai als Matchwinner

Zu Beginn der zweiten Hälfte war es erneut Szalai, der an Zentner scheiterte (49.). Drei Minuten später parierte der Keeper gegen Nadiem Amiri. Kurz darauf verzog Dennis Geiger (58.). Die Hoffenheimer Führung lag in der Luft, der Druck auf das Mainzer Tor nahm immer mehr zu - trotz eines gefährlichen Kopfballs von Berggreen (60.). Kramaric, der die Kugel nach einem Freistoß ins Mainzer Netz stocherte, und Szalai mit einem Abschluss in die linke untere Ecke brachten die TSG-Überlegenheit schließlich auf die Anzeigetafel.

Als die Gäste dann aufpassen mussten, dass sie nicht untergehen, waren sie urplötzlich wieder im Spiel. Berggreen staubte nach einem Fast-Eigentor von Hoffenheim ab. Den Schlusspunkt setzte wieder die TSG. Kramaric machte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern den Deckel auf den hochverdienten Sieg der Kraichgauer. "In der zweiten Halbzeit ist Hoffenheim gut rausgekommen und verdient in Führung gegangen" , erkannte auch der Mainzer Trainer Schwarz die Überlegenheit der Hausherren an.

Für Mainz folgt erneut ein Auswärtsspiel. In Berlin müssen die Rheinhessen bereits am Freitag wieder für Punkte im Abstiegskampf ran. Hoffenheim reist ebenfalls in die Ferne. Im Topspiel am Samstag bei Schalke 04 kommt es zum Aufeinandertreffen mit einem direkten Europapokalkonkurrenten.